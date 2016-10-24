Чем «Вепсский лес 2016» не угодил чиновникам
24 октября 2016, 16:18 [«АН-онлайн», А. Романова ]
После проведения финальной стадии Чемпионата России по трофи-рейдам 2016 года деревья на востоке Ленобласти выглядят так, как будто здесь прошлась банда бешеных дровосеков.
Согласованное мероприятие прошло в районе малуксинских карьеров Ленобласти в середине сентября. Однако оставило оно после себя не только красивые фотографии в сети, восторг зрителей и участников. В тени праздника остались поломанные, иногда вырванные с корнем деревья и сотни часов тяжелого труда лесников по уборке и восстановлению природы.
Одно из разрешений на проведение организаторы Чемпионата России по трофи-рейдам получили в госучреждении Управление лесами Ленинградской области (ЛОГКУ «Ленобллес»). Важной функцией организации, работа которой регламентируется, в частности, Лесным кодексом РФ, является защита лесов. Согласно пункту № 1 пятьдесят первой статьи кодекса, леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов. Глядя на представленные «Санкт-Петербург.ру» фотографии разрушительных последствий ЧР по трофи-рейдам, становится понятно, что ЛОГКУ «Ленобллес» со своей прямой обязанностью не справилось.
продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 24.10.16