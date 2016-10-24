Битва железных канцлеров

СРОЧНО
|13:44  Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову |13:08  У России есть ответ на санкции США |13:00  Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево |12:01  Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии |11:58  Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат |11:56  На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО) |11:39  В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака |11:34  Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации |10:41  У россиянки произошел сердечный приступ на борту самолета, летящего в Пхукет |09:50  Степановых, ставших информаторами о допинге в российском спорте, наградил МОК |09:40  Мужчину ограбили и почти задушили в его собственном автомобиле в Подмосковье |09:22  Порошенко: существуют две альтернативы минским соглашениям |08:15  Обломки пропавшего в Забайкалье вертолета найдены |23.10 22:57  В Калужской области супругов заподозрили в убийстве приемного ребенка |23.10 21:53  Дом, в котором взорвался газ в Рязани, будет пригоден для проживания |23.10 20:29  Вертолет бесследно исчез в Забайкалье |23.10 19:32  Видеозапись взрыва в жилом доме в Рязани появилась в сети |23.10 18:15  В Рязани введен режим ЧС |23.10 18:00  В Нижнем Новгороде обнаружили квартиру боевиков |23.10 17:40  Пьяного лихача в Ленобласти пришлось останавливать стрельбой по колесам |23.10 13:45  Омские полицейские “отметили” юбилей коллеги массовой дракой |23.10 12:57  Пассажиры разбившегося вертолета писали сообщения близким перед крушением |23.10 10:09  Великобританию покидают крупные банки из-за брексита |23.10 09:12  Глава Пентагона отметил профессионализм российских ВКС в Сирии |23.10 07:55  В столице Англии двухэтажный автобус протаранил мост (ФОТО) |23.10 07:03  Фигуристы из России взяли "бронзу", выступая на Гран-при США |22.10 22:44  Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным... |22.10 22:01  100 дней после приказа: президентская программа Трампа |22.10 21:40  На трассе под Ханты-Мансийском в ДТП разбились три машины, а люди уцелели (ВИДЕО) |22.10 21:19  Российская сборная по ММА семь раз "озолотилась" на чемпионате Европы

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости RtbSystem.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Битва железных канцлеров

24 октября 2016, 13:19 [ «АН-онлайн» ]

Битва железных канцлеров
фото: vnovgorod.sledcom.ru

Не признанное официально, но известное всем, кто как-то соприкасается с законом, противостояние СКР и Генпрокуратуры после произошедшего разделения процессуальных полномочий этих двух правовых гигантов из года в год лишь разрастается. (Только не говорите, что это не так! – «АН»).

Особенно бурно это проявляется в российских регионах, где под шумок местечковых междоусобиц реального наказания умудряются избежать конкретные нарушители законов. Наш нынешний пример – иллюстрация из жизни Новгородской области, где областная прокуратура, на наш взгляд, просто не желает видеть очевидных процессуальных резонов в действиях своих, казалось бы, коллег из местного СКР в наведении порядка в регионе.

Мы попросили и.о. руководителя СУ СКР по Новгородской области полковника юстиции Екатерину Гилину дать свою оценку по  данному поводу. Ей слово.

- Екатерина Генриковна, за последний год число критических статей и в ваш адрес лично, и в адрес ваших подчинённых с весьма похвальными комментариями областной прокуратуры, на наш журналистский взгляд, превысило количество разумной критики и напоминает более чью-то «заказуху» в ваш адрес в исполнении местной прокуратуры. Если мы ошибаемся, то поправьте нас.

- И хотела бы поправить, да не могу. В нашей области действительно в последнее время наметилась очевидная ангажированность в адрес СУ СКР со стороны, казалось бы, наших коллег по правовому цеху, т.е. подчинённых прокурора области г-на Кикотя А.В. Почему? Не знаю. Да и рассуждать на эту тему не собираюсь, т.к. таковая форма общения обязательно скатится к базарной перебранке, что лично я допустить не могу, хотя за коллег из прокуратуры поручиться не могу.

- В одном из местных СМИ недавно «шумнула» статья в ваш адрес под названием «В Новгородской области главу регионального управления СК подозревают в «охоте на ведьм». Многих «невинных ведьм» удалось заманить в капкан?

- Я предлагаю ссылаться не на статьи с громкими заголовками в СМИ, но на те статьи УК, которые нарушили зачем-то взятые «под защиту» журналистами т.н. «ведьмы».

А если конкретно, то это чиновники, против которых мы и возбуждали уголовные дела, т.к. обязаны это делать в рамках своих полномочий при наличии явных нарушений ими закона.

- Согласен. Тогда начнём с уголовного дела, возбуждённого СУ СКР по Новгородской области в отношении главы Маловишерского района Николая Маслова. Автор рад, что оно по мнению прокуратуры «рассыпалось как карточный домик». Что было на самом деле?

- Если коротко, чтобы не утомить читателей специфическими терминами из УПК, скажу, что г-н Н.А. Маслов, будучи должностным лицом, зная о том, что в г. Малая Вишера представлен к сдаче абсолютно недостроенный объект (детские ясли), тем не менее, акт о его приёмке… подписал.

Я не буду делать особый акцент на моральной составляющей сделки: речь идёт не о складе для кирпичей, но о детских яслях на 220 мест, а остановлюсь лишь на правовой оценке этой операции.

А она, согласно ч. 2 ст. 286 УК РФ, является уголовно-наказуемым правонарушением. Потому и я, как руководитель подразделения, и мои подчинённые, начали необходимые процессуальные действия, приведшие к возбуждению уголовного дела.

Нам закон так велит.

- Вашим коллегам из прокуратуры закон вроде бы велит то же самое…

- Совершенно верно, а потому мне более чем непонятна их позиция.

Разрешение, выданное г-ном Масловым на ввод недостроенного социально-важного для города объекта - яслей, позволило этот недострой поставить на госучёт, получить на него право собственности, а исполнителю халтурного строительства – ООО «Альтернативная строительная компания» незаконно получить из небогатого бюджета области 195 383 480 руб.!

Мы квалифицировали эти и другие действия г-на Маслова как «преступные». 21.09.2016 г. он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Наша логика понятна?

- Абсолютно. Но в дальнейшем усилиями заместителя прокурора области г-на Гуришева А.В. и поддержке его позиции самим прокурором г-ном Кикотем А.В. ваше постановление… было отменено. Г-н Маслов из ИВС был освобождён. Как вы объясните логику прокуроров?

- Это нужно спрашивать у них. Мы же стоим на своих позициях, уверены в них и обжаловали их решение уже в Генеральной прокуратуре. Ждём результата.

- Тогда давайте поговорим о т. н. деле Новгородского «Водоканала». Постановление о его возбуждении 31.03.2015 г. СУ СКР по области было отменено уже 08.04.2015 г. тоже заместителем облпрокурора Кикотя г-ном Сомовым К.С. Почему?

- Постараюсь рассказать об этомделе очень сжато, иначе у вас не хватит места для публикации, а у читателей – желания прочесть её до конца. Итак.

Директор МУП «Водоканал» г-н М.Ю. Никипелов, будучи руководителем коммерческой организации в период с 25.08.2008 г. по 24.04.2009 г. исполнял свои обязанности столь «успешно», что в итоге представил в администрацию Великого Новгорода заведомо недостоверные акты о приёмке якобы выполненных работ подрядчиком ООО «Трансстрой» в период с 01.12.2008 г. по 16.12.2008 г. на сумму аж в 27 075 676 руб. (двадцать семь миллионов семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей)!

Мы, естественно, усмотрели в этом нарушение закона и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ, после чего в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ г-н Никипелов и был задержан.

- И что дальше?

- Учитывая  действующее  законодательство об экономических преступлениях Никипелова М.Ю освободили под залог в два миллиона рублей. Такая вот мера пресечения…

-Если учесть незаконную сумму в десятки миллионов рублей, то мера более чем гуманная и мне кажется, что для бюджета г-на Никипелова не очень обременительная…

- Не берусь судить о его бюджете в целом, в рамки расследования это не входило, но мы установили, что в результате его действий по реконструкции канализационной системы с помощью ООО «Трансстрой», эта система вообще стала неработоспособной.

- В этой схеме были какие-то новые коррупционные «ноу-хау», или всё «как всегда»?

- Увы, всё «как всегда». Даже скучно, что все коррупционные сделки из года в год повсюду проходят по единым и давно нам известным схемам: липовые акты, не сделанные работы, завышенные объёмы, незаконные вознаграждения из бюджета, откаты, распилы и т.д.

Хоть бы что-то новенькое изобрели что ли. Глядишь, и мы бы свою квалификацию освежили… Но к делу!

Далее мы установили, что фактическое финансирование так и не завершённых работ ООО «Трансстрой» по фиктивным актам г-на Никипелова состоялось уже в 2009 г. на сумму 33 319 913 руб.

Доказать в этом деле мы смогли лишь «халатное исполнение своих обязанностей» г-ном Никипеловым, т.к. он впрямую не распоряжался бюджетными средствами для оплаты работ ООО «Трансстрой». В дальнейшем было ещё много различных следственных действий, дело то прекращалось за истечением срока давности, то снова возобновлялось…

- Так что в итоге? «Дракон» повержен или он победил? В СМИ на этот счёт разные мнения, в том числе и от сотрудников прокуратуры.

- Это естественно, но с 15.06.2016 г. по указанию Центрального аппарата СКР нами расследуется уголовное дело по фактам возможной преступной деятельности г-на Никипелова уже в период замещения им должности главы Шимского района, выявленных сотрудниками УФСБ по Новгородской области. В общем работаем.

- Но самые резонансные, по мнению ваших коллег из облпрокуратуры и оценкам местных журналистов, уголовные дела в отношении мэра Великого Новгорода г-на Юрия Бобрышева! Расскажите, в чём там истинная интрига?

- Расскажу. Во-первых, там интриги никакой нет, её в обществе как раз создали «оценки местных журналистов» при анализе «мнения» коллег из облпрокуратуры. На самом деле там были обоснованно возбуждённые дела по конкретным основаниям.

- Например, каким?

- Против мэра города г-на Бобрышева ещё в августе 2015 г. было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Суть его в том, что г-н Бобрышев, являясь должностным лицом, длительное время умышленно не исполнял решение суда о предоставлении законного жилья детям-сиротам. Я снова сознательно не акцентирую внимание на моральной  стороне, говорю лишь о правовой составляющей дела.

- В материалах СМИ прокуратура похоже с особой гордостью отметила, что законно отменяла их дважды!

- Наверное, мы служим разным законам, хотя в апреле 2016 г. и Новгородский районный суд по жалобам адвоката г-на Бобрышева наше постановление… тоже признал незаконным. Но мы не в обиде: инициировав эти дела, мы, как говорится «погнали общественную волну».

- Так выходит, что мэр Бобрышев всё же был, мягко говоря, неправ?

- Несмотря на  отмену процессуального решения о возбуждении уголовного дела, следственным управлением была занята активная позиция по обжалованию данного решения и поддержке детей-сирот по обеспечению их полагающимися по закону жилыми помещениями. В результате проведенной работы в период 2015-2016 года обеспечено жилыми помещениями 169 детей-сирот. Таким образом, проблема обеспечения жильем вышеуказанных детей в Новгородской области была снята. Совершенное Бобрышевым А.Ю. преступление утратило общественную значимость и перестало быть общественно-опасным, в связи с чем судом отменено постановление о возбуждении уголовного дела.

- В Великом Новгороде и траты великие! Поэтому в завершение не могу не спросить вас об очередной размашистой по объёму, но непонятной по сути статье в «Новой новгородской газете», где вас пытаются обвинить в получении чуть ли не взятки от бывшего коллеги в виде какой-то копчёной рыбы аж в 2012 г… Прокуратура области, говорят, тут же сигнализировала в Генпрокуратуру и о ваших «незаконных» решениях по ряду уголовных дел и т.д.

- Давно уже протухла и сама «рыба», и информация, подхваченная местной прессой.  Был такой случай, когда наш сотрудник, заядлый рыбак, угостил копчёной рыбой своих коллег. Кто-то усмотрел в этом чуть ли не взятку! Кстати, это уже четвёртая по счёту статья о моих, якобы, коррупционных деяниях в должности и.о. руководителя СУ СКР по области. Думаю, будут ещё.

Эти статьи, жалобы, обвинения и проч. моим руководством в СКР рассмотрены. Меня даже на «полиграфе» проверили, но… Я работаю и честно исполняю свои обязанности. Наверное, этим я многим и мешаю.

- А чем вы еще «мешаете многим»?

- Ну, например, отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления расследовано уголовное дело, возбужденное по факту покушения в посредничестве во взятке в отношении Главы Демянского муниципального района Новгородской области Федорова А.П.(ч.3 ст.30 и ч.2 ст.2911 УК РФ).

Предварительным расследованием установлено, что Федоров А.П. склонил Главу сельского поселения Борисову Н.В. к передаче взятки бывшему руководителю Валдайского межрайонного следственного отдела Следственного управления Логашеву М.С., якобы, для последующей передачи денежных средств действующим должностным лицам Следственного управления по Новгородской области за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе проведения совместных с УФСБ России по Новгородской области мероприятий и следственных действия были получены бесспорные доказательства вины Главы района Федорова А.П., а также Логашева М.С. и пресечена их незаконная коррупционная деятельность, в том числе дискредитирующая авторитет Следственного управления по Новгородской области. Уголовное дело в отношении Федорова А.П. в настоящее время рассматривается судом. По уголовному делу в отношении Логашева М.С. отделом по расследованию особо важных дел заканчивается предварительное следствие. 

- Ваша служба и «опасна, и трудна…» Удачи вам!

- Спасибо.

Беседовал Михаил Смиренский

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

В Германии опасаются, что ЕС ожидает развал

В Германии опасаются, что ЕС ожидает развал

Об этом сообщил глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, доверие к ЕС сильно подорвал ряд событий. В том числе, проблемы с миграцией, финансовые катаклизмы, а также референдум в Британии.

//Общество

Началось строительство проезжей части Керченского моста

Началось строительство проезжей части Керченского моста

Утром в понедельник, 24 октября, стало известно, что российские строители приступили к формированию проезжей части Керченского моста, который станет связующей нитью между Крымом и материковой Россией.

//Хайтек

В этом году закроют почти все пункты коллективного доступа в Интернет

В этом году закроют почти все пункты коллективного доступа в Интернет

Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, пункты потеряли свою актуальность в связи с развитием технологий. У многих есть смартфоны, позволяющие выходить в Интернет из любой точки.

//Общество

Сотрудник РУДН два года сообщал спецслужбам о неблагонадежных вузах

Сотрудник РУДН два года сообщал спецслужбам о неблагонадежных вузах

Сам сознался в провокаторской деятельности на спецслужбы заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, составлявший справки о протестном потенциале вузов.

//Происшествия

Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево

Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево

В понедельник в аэропорту Шереметьево самолет не смог сесть с первого раза из-за мертвой лисы. Труп животного лежал на взлетно-посадочной полосе, вследствие чего воздушному судну пришлось уйти на второй круг.

//Непознанное

Сенсация: ученые разгадали загадку Бермудского треугольника

Сенсация: ученые разгадали загадку Бермудского треугольника

Американские ученые сделали сенсационное заявление: вероятно, им наконец удалось разгадать тайну легендарного Бермудского треугольника, которая уже долгие годы завораживает многих жителей планеты.

//Культура

Скончался легендарный художник комиксов Marvel

Скончался легендарный художник комиксов Marvel

В понедельник, 24 октября, для поклонников комиксов Marvel появилась печальная новость. На 55-м году жизни в Нью-Йорке скончался легендарный британский художник комиксов по имени Стив Диллон.

//Общество

Автоледи пустилась в пляс, когда ее остановила патрульная машина (ВИДЕО)

Автоледи пустилась в пляс, когда ее остановила патрульная машина (ВИДЕО)

Девушку нисколько не расстроил тот факт, что на нее наложат штраф. Даже наоборот, она очень задорно начала вытанцовывать на фоне патрульной машины. А затем поделилась своим отличным настроением в Сети.

//В мире

Жительницу Британии бросил любимый, когда та решила похудеть

Жительницу Британии бросил любимый, когда та решила похудеть

Парень влюбился в Джорджию, когда та весила более 380 кг. Но стоило ей скинуть более ста кило веса, как он заявил, что расстается с девушкой. По его словам, ему не нравится ее желание стать более худой.

//В мире

Железнодорожный туннель обрушился в Китае

Железнодорожный туннель обрушился в Китае

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло обрушение железнодорожного туннеля. Согласно последней информации, в результате происшествия не менее шести человек оказались заблокированы под землей.

//В мире

Украина избавилась от последнего памятника Ленину

Украина избавилась от последнего памятника Ленину

Широко разрекламированный украинскими националистами «ленинопад» закончен. На подконтрольной Киеву территории страны демонтирован последний памятник Владимиру Ленину в рамках проводимой декоммунизации.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову

Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову

За страшную услугу женщина даже заплатила сто рублей. Сейчас она лежит в реанимации. Врачам еле удалось спасти ей жизнь. А мужчина находится под следствием. В отношении него возбудили уголовное дело.

//Криминал

В Кирово-Чепецке супруги пытали свою жертву, чтобы узнать, где деньги

В Кирово-Чепецке супруги пытали свою жертву, чтобы узнать, где деньги

В местное отделение полиции обратился 52-летний мужчина, который сообщил об ограблении. Он рассказал, что к нему в гости пришли знакомые супруги и попросили взаймы. Когда мужчина отказался, его начали избивать.

//В мире

Египтянка весом почти полтонны не покидает дом 25 лет (ФОТО)

Египтянка весом почти полтонны не покидает дом 25 лет (ФОТО)

Женщина не может обходиться без посторонней помощи. Ей помогают одеваться, есть и даже переворачиваться. Недуг, который приковал ее к постели, считается очень редким в мире и носит название – слоновья болезнь.

//Общество

Битва железных канцлеров

Битва железных канцлеров

Не признанное официально, но известное всем противостояние СКР и Генпрокуратуры после произошедшего разделения процессуальных полномочий этих двух правовых гигантов из года в год лишь разрастается.

//Политика

У России есть ответ на санкции США

У России есть ответ на санкции США

В понедельник, 24 октября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва подготовила несимметричный ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

//Криминал

Свидетельница по делу хабаровских живодёрок оказалась участницей

Свидетельница по делу хабаровских живодёрок оказалась участницей

Одна из свидетельниц по резонансному делу хабаровских живодёрок переквалифицирована как подозреваемая, сообщил СМИ собственный источник, близкий к следователям. Сами они воздерживаются от комментариев.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Москвичка «сколотила» себе состояние, обанкротив четырёх мужей

Москвичка «сколотила» себе состояние, обанкротив четырёх мужей

Как только ей удавалось получить хоть какие-то права на имущество супругов, женщина подавала на развод. Один из ее бывших мужей скончался, не выдержав, по-видимому, судебных тяжб с прежней любимой.

//Криминал

Молодого человека осудили за кражу "Twix" для брата и сестры

Молодого человека осудили за кражу "Twix" для брата и сестры

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя р. п. Башмаково по обвинению в грабеже поддержано прокуратурой Бековского района Пензенской области, - сообщает "Пенза-Пост".

//В мире

В Алеппо правительственные войска захватили стратегическую высоту

В Алеппо правительственные войска захватили стратегическую высоту

Накануне сирийские войска начали наступление на позиции боевиков. Операция проходит довольно успешно. Уже взята высота Базза. Теперь достаточно еще одной победы, чтобы «парализовать» боевиков.

//Культура

Анимация в России нуждается в "реанимации"

Анимация в России нуждается в "реанимации"

28 октября во всем мире отмечают День анимации. В каком состоянии находится российская мультипликация, тяжело ли живется отечественным аниматорам и почему следует ввести во всех школах предмет «Анимация».

//Наука

Американские учёные переворачивают представления об атомных реакциях

Американские учёные переворачивают представления об атомных реакциях

Самое высокое давление плазмы за время исследований смогли достичь сотрудники Массачусетского технологического института, о чём заявили в Японии на конференции Международного агентства по атомной энергии.

//В мире

Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою страну

Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою страну

Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою родину и поселиться за границей. Люди мотивируют свое желание тем, что они не видят возможности заработать хорошие деньги в собственной стране.

//Новости партнеров

//Общество

Сатанисты в Казани убили кошку

Сатанисты в Казани убили кошку

В Казани неизвестные совершили сатанинский обряд, убив кошку. Об этом говорится в официальном аккаунте организации «Зооспас», - сообщает сегодня интернет-портал "Известия Татарстана".

//Происшествия

Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии

Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии

В Улан-Удэ произошло страшное происшествие - супружеская пара упала с балкона пятого этажа. Согласно предварительной информации, мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

//Правовед

Банкротом стать трудно

Банкротом стать трудно

С 1 октября с.г. вступили в силу изменения в Федеральный закон, благодаря которым граждане получили возможность подать в арбитражный суд заявление о признании себя банкротами, - сообщает "Новый Вариант".

//Спорт

Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат

Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат

Старший тренер сборной России по смешанным единоборствам, которая на завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате Европы по ММА выиграла семь золотых медалей из семи возможных, подвёл итоги турнира.

//Происшествия

На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО)

На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО)

Авиакатастрофа произошла сегодня утром, 24 октября. Пользователям удалось заснять момент трагедии. На видео, которое выложили в соцсеть, видно, насколько серьезным было крушение. Самолет моментально загорелся.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака

В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака

Стало известно, что минувшим вечером в Санкт-Петербурге во дворе жилого дома собака напала на двухлетнего ребенка во время его прогулки. Мальчик был экстренно доставлен в городскую клиническую больницу №5.

//Общество

Юрий Митин: Управлять – значит принимать решения и нести за них ответственность

Юрий Митин: Управлять – значит принимать решения и нести за них ответственность

Директор Стартап Академии СКОЛКОВО Юрий Митин пояснил, почему для будущего управленца так важно как можно раньше получить опыт принятия решений в бизнесе. Также он рассказал, чем полезен командный спорт.

//Спорт

Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из рейтинга Женской теннисной ассоциации, публикуемого на её сайте. Неделю назад спортсменка спустилась до 93-й строки после дисквалификации.

//В мире

Лагерь беженцев ликвидируют во Франции

Лагерь беженцев ликвидируют во Франции

В понедельник, 24 октября, во французском Кале приступили к ликвидации лагеря беженцев, который ранее образовался стихийно. Сотни мигрантов сейчас ожидают своей транспортировки в новые места.

//Общество

В России прекратит существование аналоговое телевидение

В России прекратит существование аналоговое телевидение

Об этом рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Он также отметил, что ранее планировалось, что цифровое телевидение полностью заменит аналоговое уже в 2015 году, но эти сроки перенеслись.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры