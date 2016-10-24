Битва железных канцлеров

Не признанное официально, но известное всем, кто как-то соприкасается с законом, противостояние СКР и Генпрокуратуры после произошедшего разделения процессуальных полномочий этих двух правовых гигантов из года в год лишь разрастается. (Только не говорите, что это не так! – «АН»).

Особенно бурно это проявляется в российских регионах, где под шумок местечковых междоусобиц реального наказания умудряются избежать конкретные нарушители законов. Наш нынешний пример – иллюстрация из жизни Новгородской области, где областная прокуратура, на наш взгляд, просто не желает видеть очевидных процессуальных резонов в действиях своих, казалось бы, коллег из местного СКР в наведении порядка в регионе.

Мы попросили и.о. руководителя СУ СКР по Новгородской области полковника юстиции Екатерину Гилину дать свою оценку по данному поводу. Ей слово.

- Екатерина Генриковна, за последний год число критических статей и в ваш адрес лично, и в адрес ваших подчинённых с весьма похвальными комментариями областной прокуратуры, на наш журналистский взгляд, превысило количество разумной критики и напоминает более чью-то «заказуху» в ваш адрес в исполнении местной прокуратуры. Если мы ошибаемся, то поправьте нас.

- И хотела бы поправить, да не могу. В нашей области действительно в последнее время наметилась очевидная ангажированность в адрес СУ СКР со стороны, казалось бы, наших коллег по правовому цеху, т.е. подчинённых прокурора области г-на Кикотя А.В. Почему? Не знаю. Да и рассуждать на эту тему не собираюсь, т.к. таковая форма общения обязательно скатится к базарной перебранке, что лично я допустить не могу, хотя за коллег из прокуратуры поручиться не могу.

- В одном из местных СМИ недавно «шумнула» статья в ваш адрес под названием «В Новгородской области главу регионального управления СК подозревают в «охоте на ведьм». Многих «невинных ведьм» удалось заманить в капкан?

- Я предлагаю ссылаться не на статьи с громкими заголовками в СМИ, но на те статьи УК, которые нарушили зачем-то взятые «под защиту» журналистами т.н. «ведьмы».

А если конкретно, то это чиновники, против которых мы и возбуждали уголовные дела, т.к. обязаны это делать в рамках своих полномочий при наличии явных нарушений ими закона.

- Согласен. Тогда начнём с уголовного дела, возбуждённого СУ СКР по Новгородской области в отношении главы Маловишерского района Николая Маслова. Автор рад, что оно по мнению прокуратуры «рассыпалось как карточный домик». Что было на самом деле?

- Если коротко, чтобы не утомить читателей специфическими терминами из УПК, скажу, что г-н Н.А. Маслов, будучи должностным лицом, зная о том, что в г. Малая Вишера представлен к сдаче абсолютно недостроенный объект (детские ясли), тем не менее, акт о его приёмке… подписал.

Я не буду делать особый акцент на моральной составляющей сделки: речь идёт не о складе для кирпичей, но о детских яслях на 220 мест, а остановлюсь лишь на правовой оценке этой операции.

А она, согласно ч. 2 ст. 286 УК РФ, является уголовно-наказуемым правонарушением. Потому и я, как руководитель подразделения, и мои подчинённые, начали необходимые процессуальные действия, приведшие к возбуждению уголовного дела.

Нам закон так велит.

- Вашим коллегам из прокуратуры закон вроде бы велит то же самое…

- Совершенно верно, а потому мне более чем непонятна их позиция.

Разрешение, выданное г-ном Масловым на ввод недостроенного социально-важного для города объекта - яслей, позволило этот недострой поставить на госучёт, получить на него право собственности, а исполнителю халтурного строительства – ООО «Альтернативная строительная компания» незаконно получить из небогатого бюджета области 195 383 480 руб.!

Мы квалифицировали эти и другие действия г-на Маслова как «преступные». 21.09.2016 г. он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Наша логика понятна?

- Абсолютно. Но в дальнейшем усилиями заместителя прокурора области г-на Гуришева А.В. и поддержке его позиции самим прокурором г-ном Кикотем А.В. ваше постановление… было отменено. Г-н Маслов из ИВС был освобождён. Как вы объясните логику прокуроров?

- Это нужно спрашивать у них. Мы же стоим на своих позициях, уверены в них и обжаловали их решение уже в Генеральной прокуратуре. Ждём результата.

- Тогда давайте поговорим о т. н. деле Новгородского «Водоканала». Постановление о его возбуждении 31.03.2015 г. СУ СКР по области было отменено уже 08.04.2015 г. тоже заместителем облпрокурора Кикотя г-ном Сомовым К.С. Почему?

- Постараюсь рассказать об этомделе очень сжато, иначе у вас не хватит места для публикации, а у читателей – желания прочесть её до конца. Итак.

Директор МУП «Водоканал» г-н М.Ю. Никипелов, будучи руководителем коммерческой организации в период с 25.08.2008 г. по 24.04.2009 г. исполнял свои обязанности столь «успешно», что в итоге представил в администрацию Великого Новгорода заведомо недостоверные акты о приёмке якобы выполненных работ подрядчиком ООО «Трансстрой» в период с 01.12.2008 г. по 16.12.2008 г. на сумму аж в 27 075 676 руб. (двадцать семь миллионов семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей)!

Мы, естественно, усмотрели в этом нарушение закона и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ, после чего в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ г-н Никипелов и был задержан.

- И что дальше?

- Учитывая действующее законодательство об экономических преступлениях Никипелова М.Ю освободили под залог в два миллиона рублей. Такая вот мера пресечения…

-Если учесть незаконную сумму в десятки миллионов рублей, то мера более чем гуманная и мне кажется, что для бюджета г-на Никипелова не очень обременительная…

- Не берусь судить о его бюджете в целом, в рамки расследования это не входило, но мы установили, что в результате его действий по реконструкции канализационной системы с помощью ООО «Трансстрой», эта система вообще стала неработоспособной.

- В этой схеме были какие-то новые коррупционные «ноу-хау», или всё «как всегда»?

- Увы, всё «как всегда». Даже скучно, что все коррупционные сделки из года в год повсюду проходят по единым и давно нам известным схемам: липовые акты, не сделанные работы, завышенные объёмы, незаконные вознаграждения из бюджета, откаты, распилы и т.д.

Хоть бы что-то новенькое изобрели что ли. Глядишь, и мы бы свою квалификацию освежили… Но к делу!

Далее мы установили, что фактическое финансирование так и не завершённых работ ООО «Трансстрой» по фиктивным актам г-на Никипелова состоялось уже в 2009 г. на сумму 33 319 913 руб.

Доказать в этом деле мы смогли лишь «халатное исполнение своих обязанностей» г-ном Никипеловым, т.к. он впрямую не распоряжался бюджетными средствами для оплаты работ ООО «Трансстрой». В дальнейшем было ещё много различных следственных действий, дело то прекращалось за истечением срока давности, то снова возобновлялось…

- Так что в итоге? «Дракон» повержен или он победил? В СМИ на этот счёт разные мнения, в том числе и от сотрудников прокуратуры.

- Это естественно, но с 15.06.2016 г. по указанию Центрального аппарата СКР нами расследуется уголовное дело по фактам возможной преступной деятельности г-на Никипелова уже в период замещения им должности главы Шимского района, выявленных сотрудниками УФСБ по Новгородской области. В общем работаем.

- Но самые резонансные, по мнению ваших коллег из облпрокуратуры и оценкам местных журналистов, уголовные дела в отношении мэра Великого Новгорода г-на Юрия Бобрышева! Расскажите, в чём там истинная интрига?

- Расскажу. Во-первых, там интриги никакой нет, её в обществе как раз создали «оценки местных журналистов» при анализе «мнения» коллег из облпрокуратуры. На самом деле там были обоснованно возбуждённые дела по конкретным основаниям.

- Например, каким?

- Против мэра города г-на Бобрышева ещё в августе 2015 г. было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Суть его в том, что г-н Бобрышев, являясь должностным лицом, длительное время умышленно не исполнял решение суда о предоставлении законного жилья детям-сиротам. Я снова сознательно не акцентирую внимание на моральной стороне, говорю лишь о правовой составляющей дела.

- В материалах СМИ прокуратура похоже с особой гордостью отметила, что законно отменяла их дважды!

- Наверное, мы служим разным законам, хотя в апреле 2016 г. и Новгородский районный суд по жалобам адвоката г-на Бобрышева наше постановление… тоже признал незаконным. Но мы не в обиде: инициировав эти дела, мы, как говорится «погнали общественную волну».

- Так выходит, что мэр Бобрышев всё же был, мягко говоря, неправ?

- Несмотря на отмену процессуального решения о возбуждении уголовного дела, следственным управлением была занята активная позиция по обжалованию данного решения и поддержке детей-сирот по обеспечению их полагающимися по закону жилыми помещениями. В результате проведенной работы в период 2015-2016 года обеспечено жилыми помещениями 169 детей-сирот. Таким образом, проблема обеспечения жильем вышеуказанных детей в Новгородской области была снята. Совершенное Бобрышевым А.Ю. преступление утратило общественную значимость и перестало быть общественно-опасным, в связи с чем судом отменено постановление о возбуждении уголовного дела.

- В Великом Новгороде и траты великие! Поэтому в завершение не могу не спросить вас об очередной размашистой по объёму, но непонятной по сути статье в «Новой новгородской газете», где вас пытаются обвинить в получении чуть ли не взятки от бывшего коллеги в виде какой-то копчёной рыбы аж в 2012 г… Прокуратура области, говорят, тут же сигнализировала в Генпрокуратуру и о ваших «незаконных» решениях по ряду уголовных дел и т.д.

- Давно уже протухла и сама «рыба», и информация, подхваченная местной прессой. Был такой случай, когда наш сотрудник, заядлый рыбак, угостил копчёной рыбой своих коллег. Кто-то усмотрел в этом чуть ли не взятку! Кстати, это уже четвёртая по счёту статья о моих, якобы, коррупционных деяниях в должности и.о. руководителя СУ СКР по области. Думаю, будут ещё.

Эти статьи, жалобы, обвинения и проч. моим руководством в СКР рассмотрены. Меня даже на «полиграфе» проверили, но… Я работаю и честно исполняю свои обязанности. Наверное, этим я многим и мешаю.

- А чем вы еще «мешаете многим»?

- Ну, например, отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления расследовано уголовное дело, возбужденное по факту покушения в посредничестве во взятке в отношении Главы Демянского муниципального района Новгородской области Федорова А.П.(ч.3 ст.30 и ч.2 ст.2911 УК РФ).

Предварительным расследованием установлено, что Федоров А.П. склонил Главу сельского поселения Борисову Н.В. к передаче взятки бывшему руководителю Валдайского межрайонного следственного отдела Следственного управления Логашеву М.С., якобы, для последующей передачи денежных средств действующим должностным лицам Следственного управления по Новгородской области за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе проведения совместных с УФСБ России по Новгородской области мероприятий и следственных действия были получены бесспорные доказательства вины Главы района Федорова А.П., а также Логашева М.С. и пресечена их незаконная коррупционная деятельность, в том числе дискредитирующая авторитет Следственного управления по Новгородской области. Уголовное дело в отношении Федорова А.П. в настоящее время рассматривается судом. По уголовному делу в отношении Логашева М.С. отделом по расследованию особо важных дел заканчивается предварительное следствие.

- Ваша служба и «опасна, и трудна…» Удачи вам!

- Спасибо.

Беседовал Михаил Смиренский

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