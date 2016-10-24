Имиджем Росгвардии займётся единоросс Хинштейн

Не попавшему в новый созыв Госдумы экс-депутату и советнику секретаря генсовета «Единой России» Александру Хинштейну нашли новую работу в уже знакомой ему сфере информации, пропаганды и правового регулирования.

Он назначен советником главы Росгвардии Виктора Золотова. Сообщается, что Хинштейн подтвердил новое трудоустройство, однако не стал комментировать для СМИ круг своих задач. Известно, что в качестве депутата он входил в комитет по безопасности страны, имеет давние хорошие связи со Следственным комитетом и МВД. Свой имидж борца с коррупцией Хинштейн создал в 1990-е годы с помощью резонансных журналистских расследований, благодаря чему стал депутатом.

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