WI-FI в Петербургском метро будет, но в конце 2017 года

Вот и сейчас повезло: обещали свободный интернет уже текущей осенью, а нет, вспомнили, что до Мундиаля времени еще ...и «маленькая тележка» и решили оборудовать

к декабрю 2017 года, в канун 100-летия Великой Октябрьской революции.