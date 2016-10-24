Началось строительство проезжей части Керченского моста

Утром в понедельник, 24 октября, стало известно, что российские строители приступили к формированию проезжей части Керченского моста, который станет связующей нитью между Крымом и материковой Россией.

Как сообщает сегодня инфоцентр "Крымский мост", на острове Тузла на участке строительства Керченского моста была осуществлена первая технологическая операция по установке плиты проезжей части. Конструкция будет формироваться на четырех пролетах моста, где впоследствии уложат дорожное покрытие.

В инфоцентре добавили, что проект автодорожного моста предусматривает соединение нескольких пролетов моста в плеть.