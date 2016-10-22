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Из пиратского плена в Сомали освободились 26 моряков

22 октября 2016, 20:37 [ «АН-онлайн» ]

Из пиратского плена в Сомали освободились 26 моряков
pixabay.com

Сомалийские пираты все-таки освободили 26 моряков, которых захватили в феврале 2012 года. Свободу получили граждане Китая, Филиппин, Камбоджи, Индонезии и Вьетнама, сообщает 22 октября агентство Reuters.

Все освобожденные моряки входили в экипаж судна, которое затонуло после пиратской атаки в Восточной Африке, недалеко от Сейшельских островов. Условия освобождения не поясняются: платили ли за моряков выкуп, неизвестно.

Сообщается, что при захвате судна его капитан был смертельно ранен и еще два матроса умерли в плену от болезней.

В Сомали с 1991 года идет гражданская война. Законное правительство контролирует только столицу – город Могадишо и несколько прилегающих районов, остальная часть государства – в руках различных группировок. Известно как минимум о пяти крупных бандах,  занимающихся морским разбоем, в которые входят около тысячи человек.

 

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