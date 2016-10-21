Первый вице-премьер РФ: Двери в подъезды домов надо делать стеклянными

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов 21 октября при осмотре экспозиции форума «Среда для жизни: новые подходы» в городе Казань высказал предложение, что двери в подъезды многоэтажек надо делать из стекла.

Шувалов считает, что стеклянные двери подъездов необходимы в целях безопасности и удобства граждан, передает «Интерфакс». Первый вице-премьер также предложил сделать обязательным стандартом при строительстве жилья проектирование подъездов без ступенек и пандусов, которые неудобны для жителей, особенно с ограниченными возможностями. Вице-премьер уточнил, что в подъездах нужно «формировать комфортное городское пространство».