Террористы стреляют в российских офицеров

Стало известно, что 20 октября в результате огня боевиков три российских офицера были ранены в сирийском Алеппо. На настоящий момент их жизни ничего не угрожает. Таким образом террористы пытаются сорвать "гуманитарную паузу".

Ранее Россия продлила действие «гуманитарной паузы» в Алеппо. Ситуация осложнена тем, что мирным жителям не дают покинуть город. Террористы из "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ) обещают расстреливать тех, кто попытается воспользоваться случаем спасти свою жизнь. Однако дело не ограничилось живым щитом из непричастных граждан.

Террористы ведут огонь по специально созданным для безопасного вывода людей гуманитарным коридорам. В результате этой стрельбы три офицера российского Центра по примирению в Сирии получили различные ранения. Чтобы обеспечить медицинскую помощь, их вывезли на авиабазу «Хмеймим». Центр уведомляет, что жизни раненых офицеров на текущий момент ничего не угрожает.

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