Депутатов тверского парламента, действующих на постоянной основе, станет меньше
20 октября 2016, 20:55 [ «АН-Тверь» ]
В областном парламенте сократят число депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, что в целом позволит сэкономить значительные бюджетные средства.
Законодательное Собрание Тверской области в двух чтениях приняло изменения в региональный закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской области».
Согласно федеральному законодательству, число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, устанавливается законом субъекта РФ. Аналогичная норма содержится и в Уставе Тверской области.
Принятые изменения в региональный закон «О статусе депутата» сокращают число депутатов Законодательного Собрания Тверской области, работающих на профессиональной постоянной основе с девятнадцати до одиннадцати человек.
Как отмечалось в ходе представления документа, за весь период деятельности регионального парламента число депутатов, работающих на профессиональной основе, неоднократно менялось. В настоящее время необходимо учитывать существующую экономическую ситуацию и оптимизировать расходы.
- При этом мы в полной мере соблюдаем нормы федерального законодательства и создаём равные условия для всех политических партий. Это касается и доступа к парламентской работе на постоянной профессиональной основе. Каждая фракция имеет право предложить своего представителя. Далее свое слово скажут комитеты и затем весь депутатский корпус, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.
На постоянной профессиональной основе, согласно новым нормам, будут работать председатель Законодательного Собрания и один из его заместителей, три председателя постоянных комитетов (из шести) и шесть заместителей председателей комитетов.
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