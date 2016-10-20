Депутатов тверского парламента, действующих на постоянной основе, станет меньше

В областном парламенте сократят число депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, что в целом позволит сэкономить значительные бюджетные средства.

Законодательное Собрание Тверской области в двух чтениях приняло изменения в региональный закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской области».

Согласно федеральному законодательству, число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, устанавливается законом субъекта РФ. Аналогичная норма содержится и в Уставе Тверской области.

Принятые изменения в региональный закон «О статусе депутата» сокращают число депутатов Законодательного Собрания Тверской области, работающих на профессиональной постоянной основе с девятнадцати до одиннадцати человек.

Как отмечалось в ходе представления документа, за весь период деятельности регионального парламента число депутатов, работающих на профессиональной основе, неоднократно менялось. В настоящее время необходимо учитывать существующую экономическую ситуацию и оптимизировать расходы.

- При этом мы в полной мере соблюдаем нормы федерального законодательства и создаём равные условия для всех политических партий. Это касается и доступа к парламентской работе на постоянной профессиональной основе. Каждая фракция имеет право предложить своего представителя. Далее свое слово скажут комитеты и затем весь депутатский корпус, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

На постоянной профессиональной основе, согласно новым нормам, будут работать председатель Законодательного Собрания и один из его заместителей, три председателя постоянных комитетов (из шести) и шесть заместителей председателей комитетов.

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