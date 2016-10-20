В Кирове на вечер, посвященный памяти Бориса Немцова, пришло около 20 человек

По словам организатора мероприятия, которое прошло 19 октября в Кирове, в «Книжном клубе 12», его главной целью было напомнить, кто такой Борис Немцов. Начался вечер с просмотра фильма, снятого Павлом Шереметом.

Напомним: 9 октября российскому политику Борису Немцову исполнилось бы 57 лет.

Кинолента «Немцов. Итоги» была снята журналистом Павлом Шереметом к дню рождения политика и показана в преддверии праздника узкому кругу друзей. В нем о Немцове серьезно и не очень рассказывают Хакамада, Новордворская, Фридман и другие.

После гибели Немцова, Шеремет (которого, кстати, тоже уже нет в живых) выложил это видео на всеобщее обозрение с комментарием: «Посмотрите. Таким мы его запомнили».

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