Всего лишь за один день пользователь Twitter, называющий себя Заком Крюгером, получил немалую популярность в соцсети. Он выложил в своем аккаунте устрашающие фотографии, на которых изображен якобы призрак, летающий в небе.

Картинка вызвала бурный восторг у других пользователей, которые начали активно делать репосты и ставить лайки. Да так, что всего за один день обеспечили странице Зака Крюгера небывалую посещаемость. Фотографиями со страшилищем поделилось свыше 150 тысяч пользователей, а 280 тысяч отметили, что снимки им понравились, сообщает rg.ru.

Кстати, призрак на самом деле оказался дроном, на который был надет костюм. Как признался сам пользователь, изобретение принадлежит его дяде. Идея использования дрона для розыгрышей также очень приглянулась пользователям, и они начали ее бурно обсуждать. Особенно фанаты Гарри Поттера, которым призрак напоминает дементора.

















Фото: Twitter