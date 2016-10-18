В Саудовской Аравии казнили принца

Власти Саудовской Аравии 18 октября казнили одного из членов королевской семьи принца Турки бен Сауда Аль Кебира, который три года назад застрелил своего друга. Казнь принца – первая в истории монархии страны.

Три года назад член королевской семьи принц Турки бен Сауд Аль Кебир открыл стрельбу во время коллективной потасовки в палаточном лагере в Эр-Рияде и убил своего друга. При стрельбе еще был ранен один человек.

Совершённое принцем преступление вызвало в королевстве большой резонанс, пишет «Российская газета». Сообщается, что семья жертвы принца отказалась от предложенной многомиллионной компенсации, заявив, что эти "деньги пахнут кровью", и потребовала, чтобы справедливость восторжествовала, то есть чтобы убийца-принц был казнен.