Эксперты: финансирование российского здравоохранения вернется на 10 лет назад

Эксперты Центра развития Высшей школы экономики предрекают серьезное сокращение финансирование образования и здравоохранения в России в 2017-2019 годах. Вывод сделан из анализа ситуации в региональных бюджетах.

Эксперты-экономисты полагают, что финансирование медицины и образования вернется приблизительно к уровню 2006 года, поскольку финансирование этих двух социально важных сфер станет задачей региональных бюджетов, а им с подобной нагрузкой будет тяжело справиться, передает BBC.

Ситуация может поменяться, только если правительство срочно займется решением проблемы финансирования образования и здравоохранения, а иначе по этому показателю Россия опустится до уровня азиатских и латиноамериканских стран.

Напомним, ранее российское правительство представило проект федерального бюджета на 2017-2019 годы, где предусмотрено сокращение расходов на 500 млрд рублей по сравнению с 2016 годом.