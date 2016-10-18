Тибетский монах рассказал, как стать счастливым

Тибетский монах, прославившийся как самый счастливый человек на Земле, Матье Рикар, сообщил журналистам, что в мире есть вещи, которые могут его расстроить, но, этого можно и избежать, чтобы стать счастливым.

Семидесятилетний буддист в интервью журналу GQ признался, что титул «Самый счастливый человек» его печалит своей абсурдностью, так как монах никак не может ему соответствовать, передает «Лента.ru». Матье Рикар сказал, что в мире есть монахи посчастливее его.

Путь к счастью, по мнению тибетского монаха – в доброжелательности и альтруизме.

Есть и еще одна «таблетка» для обретения счастья: выделять по 15 минут в день для размышлений о хорошем.

Монах предупреждает: сравнивание себя с другими дает эффект, обратный счастью. По мнению Матье, счастье можно натренировать, поскольку это всего лишь навык.

Рикар в 2008 году принял участие в опытах, которые показали, что уровень гамма-излучения его мозга свидетельствует о состоянии абсолютного счастья, в котором он постоянно пребывает. Наука ничего подобного до сих пор не знала.