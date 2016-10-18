Сферу розничной торговли в России ждут перемены

В прошлом месяце Правительство Российской Федерации со второй попытки утвердило новые правила, по которым теперь должны рассчитываться минимальные нормативы обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе, нестационарных. Первая попытка обновить принятые ещё в 2010 году нормативы состоялась в апреле нынешнего года, когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал первую редакцию постановления. Как позже выяснилось, в документе была допущена ошибка, которую теперь исправили.



Если рядовой потребитель прочтёт текст документа, то он, скорее всего, ничего не поймёт без помощи специалиста. При этом для расчёта минимальных нормативов по предложенным методикам одним только специалистом быть недостаточно – нужен доступ к большому объёму дополнительных данных, таких как статистики Госкомстата, региональная статистика по объёму розничной торговли и другие показатели.



Оценить вероятный эффект от нового постановления решили в Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП), где обновлённые нормативы восприняли скептически. Эксперты из АРПП взяли данные 2015 года, посчитали по новой методике, какие показатели должны быть по каждому региону, а получившиеся цифры наложили на данные мониторинга торговых объектов, проведённого в 2016 году.



«Выяснилось, что только 34 региона Российской Федерации выполняют эти минимальные нормативы. Мы думали, что ситуация будет лучше, и минимальные нормативы будут соблюдаться, но в некоторых регионах расхождение получилось в два раза в худшую сторону. То есть, если положен один киоск примерно на 6000 жителей, то в некоторых регионах один киоск на 12000 жителей и так далее», – рассказала «Аргументам недели» член экспертной группы АРПП Татьяна Цыбина.



При этом по методике расчёта из первой редакции постановления, в которой чиновники обнаружили ошибку, цифры получались приближенными к европейскому уровню – один объект на 600 жителей.



«Сначала мы думали: если во второй редакции установили такие высокие нормативы минимальной обеспеченности – 6000 по сравнению с 600, то это приведёт к сносу киосков. Но на текущий момент почти в 60% регионов эти нормативы не выполняются», – отметила Цыбина.



Как выяснилось, нехватка торговых объектов существует не только в регионах с низкой инвестиционной и деловой привлекательностью, но и в столице.



«В Москве в связи с проходящей реформой сейчас минимальные нормативы не выполняются совсем – много объектов снесено, или они стоят и не функционируют. Москва на текущий момент, наверное, в десятке или двадцатке худших регионов по обеспеченности», – сказала Цыбина.



Исправить ситуацию с обеспеченностью населения торговыми объектами к лучшему новое постановление и призвано, однако, что касается распространения прессы, то здесь у АРПП есть определённые опасения.



«Завязка состоит в том, что при расчёте минимального показателя учитывается и количество торговых площадей супермаркетов, гипермаркетов, в общем, современных форматов. При этом в расчёт не берётся никакой коэффициент присутствия там прессы. К сожалению, не во всех продовольственных сетях пресса присутствует, мы знаем, что пресса на сегодняшний день есть где-то в 30% российских супермаркетов, – отметила Цыбина. – Кроме того, даже в этих 30% ассортиментная матрица очень усечена. То есть, если в киоске это 1000 наименований, а в хороших павильонах это 1500 наименований, то в хорошем, большом супермаркете или гипермаркете больше 500 не бывает, а обычно в пределах 100. И если говорить, например, о последних тенденциях, то количество наименований прессы в супермаркетах сокращается».



При всём этом, конечно, не стоит забывать, что принятые нормативы – лишь минимальные, но далеко не рекомендуемые. И, несмотря на то, что до достижения хотя бы минимальных показателей, как выяснилось, ещё далеко, главам регионов никто не запрещает приближать уровень обеспеченности граждан торговыми объектами к европейскому.





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