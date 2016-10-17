Ректор МГПУ снят с должности

Академик РАН и РАО Алексей Семенов был освобожден от занимаемой должности ректора МГПУ приказом главы Министерства образовании и науки Ольги Васильевой.

В данный момент о причинах принятия такого решения в ведомстве пока не сообщают. Известно, что Васильева подписала приказ об увольнении сразу после окончания периода временной нетрудоспособности Семенова.

При этом о планируемом увольнении ранее сообщил сам экс-глава университета, подчеркнув при этом, что с ним это возможность снятия его с должности не обсуждалось. Семенов выражал надежду, что решение в итоге будет пересмотрено, поскольку он не хотел бы покидать свой пост. В качестве возможной кандидатуры на должности нового ректора академик называл Алексея Лубкова, который в данный момент занимает пост заглавы департамента госполитики в сфере высшего образования.

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