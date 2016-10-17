Берег реки Вятки около Кирова может обрушиться

Региональное министерство окружающей среды проверило информацию, которая появилась в глобальной сети. Обеспокоенные кировчане писали, что неизвестные ведут раскопки на территории Филейского месторождения.

Напомним: Филейское геологического обнажение находится на территории областного центра, около Нового моста. Оно представляет ценность как геологический памятник: здесь выходят на поверхность 48 слоев, из которых позже образовался Вятский увал.

Двадцать лет назад было объявлено, что это место охраняется государством и любые земляные работы, в том числе добыча полезных ископаемых, прокладка коммунальных сетей, а также захламление запрещены.

По результатам проведенной в сентябре Министерстом окружающей среды проверки выяснилось, что действительно, кто-то у самого основания природного памятника производил забор грунта. Подобные работы могут привести к обрушение части бегеговой плосы.

Сейчас проводится расследование, виновные будут оштрафованы на сумму от 15 до 25 тысяч рублей.

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