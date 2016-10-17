Замдиректора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в Карелии Вадим Виноградов в горсуде Петрозаводска сделал чистосердечное признание - признал свою вину в гибели четырнадцати детей во время шторма на водоеме.

Виноградов заметил, что он сотрудничает со следствием с момента задержания и намерен делать это и дальше. Замдиректора лагеря подчеркнул, что с этими детьми он и сам был на острове и хотел, чтобы кошмар скорее закончился, передает сегодня ТАСС. Он также отметил, что раскаивается в случившемся.

Прокурор и следователь призвали суд оставить обвиняемого под стражей до 19 января будущего года, поскольку на свободе он может скрыться от суда и следствия.