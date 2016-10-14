Осада для ОСАГО

То, что автомобильный страховой полис совсем не панацея, а лишь один из принудительных способов легкого побора с автовладельцев дополнительного бабла в карманы страховщиков, все знают давно. Я не встречал ни одного водителя, начиная с самого себя, которому бы страховая компания полностью восстановила расходы по ремонту авто после ДТП.

Почему же полис ОСАГО, без которого любой гаишник объявит вас на дороге «вне закона», а честно купленную машину в ГАИ никогда не поставят на учет, превратился сегодня в бесполезную, но по-прежнему дорогую бумажку? Давайте разбираться.

Статисты против страховщиков

Известное рейтинговое агентство. Fitch Ratings обнародовало недавно результаты своих исследований страхового российского рынка. Выводы совсем не оптимистичны: «…к середине 2016 г. рост премий ОСАГО сошёл на нет» - утверждают статисты. Кто бы спорил.

Забегая вперед, замечу, что никогда не понимал, почему наши же немалые деньги, которые мы доверяем страховым компаниям взамен на бумажку-полис, страховщики, так нехотя и не полностью выплачивая нам после ДТП, называют «премией». С какого перепугу?

Премия – это то, чем нас по собственному усмотрению может материально поощрить начальник. А может и не поощрить. Премию нельзя потребовать или взыскать через суд. А вот страховую выплату и можно, и нужно, потому что в страховых компаниях хранятся лишь наши личные деньги, которые выплачивать страховщики обязаны нам не по личному хотению, но по конкретной страховой ситуации! Не зря говорят, что любой страховой агент – это человек, который должен желать нам добра, но только после свершения с нами же какой-либо беды… Впрочем, я отвлекся, хотя и по теме.

Как показало исследование специалистов, именно ОСАГО приносит в карманы страховых компаний сотни миллиардов. Причем, процесс этой финансовой «обжираловки» для самих страховщиков в отличие даже от банкиров не несет никакого правового риска: берем много, отдаем мало, вот и вся схема. И никакого мошенничества: деньги-то мы им несем сами, согласно пролоббированному в Думе закону.

Так почему же хиреет даже это «Поле чудес» и кто должен сказать спасительное заклинание: «крекс, фекс, пекс», чтобы нам снова начали выплачивать наши «страховые» в полном объёме?

Прозрачность рынка или его насыщенность?

Центробанк недавно решил сделать страховые рынки, как и все операции на нем, более прозрачными. Сегодня слово «прозрачность», особенно в применении ко всему, где еще шуршат хоть какие-то бабки, стало чуть ли не национальным паролем! Сделали…

Страховой сектор компании «Уралсиб» не присоединился к единому агенту по ОСАГО (видимо посчитав, что движение их финансов – вовсе не публичное мероприятие типа спектакля. – АН). Результат: отзыв лицензии Центробанком на страховании именно по ОСАГО. Затем, заметно просел в первой половине 2016 г. на этом рынке и некогда непререкаемый монополист – «Росгосстрах»: с доли в 35,2% упал до 31,1%. Зато число «левых» страхователей выросло кратно. С ними, конечно, борются, но эффект куда ниже, чем их шальные прибыли. И гаишникам на дорогах радость: глушат поборами за «неправильный полис» вредителей почем зря. Хотя эти левые подделки, как правило, открыто распространяются именно в вагончиках около зданий ГАИ. Что, все в доле?

Как считают специалисты, на рынке ОСАГО сегодня ситуация наиболее тяжелая. Так что же делать?

Директор компании «Альфа-страхование» г-н Скворцов уверен, что не позднее 1 января 2017 г. необходимо переводить страховые рынки на натуральное возмещение страховых случаев, а также срочно корректировать страховые тарифы в сторону либерализации.

Того же мнения придерживаются и его коллеги.

Например, директор по страховым рейтингам группы «Эксперт РА» г-н Янин тоже считает, что только натуральные возмещения по ОСАГО спасут этот рынок от разорения, а нас всех – от очередных лоббистских капканов, которые тут же заполнят лакомую нишу.

Впрочем, всё это – перспектива, где конечное слово снова будет за Центробанком. Каким оно окажется? Во всяком случае, ещё в мае зампред ЦБ Владимир Чистюхин заметил, что вопросы о либерализации тарифов ОСАГО отложены до осени. Движений пока не видно.

Осень вместе с листопадом скоро прикажет долго жить и обещанные льготные тарифы по ОСАГО, судя по всему, тоже…

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