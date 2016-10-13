Нобелевскую премию давали за вклад в мировую культуру, а не в американскую

Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе американскому музыканту Бобу Дилану.

«За что изначально хотели давать премию? За вклад в мировую культуру. А дали за вклад в американскую. Поставили американскую культуру выше мировой», — заявил музыкант.

Также Юрий Лоза вспомнил о Льве Толстом, который так и не был удостоен премии.

«Толстому не дали Нобелевскую премию за «Анну Каренину», хотя ее перепечатали во всех странах мира. А Дилану дали премию за песни, которые поют только в Америке и только по-английски», — добавил Лоза.

Напомним, что американского автора-исполнителя Боба Дилана наградили Нобелевской премией с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».