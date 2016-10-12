Россия, вперёд! В девяностые?

Многие просто не застали, а многие уже и забыли, как сотни шахтёров в 90-е возвели возле Белого дома палаточный городок и с утра до вечера молотили касками по мостовой, требуя выплатить им задолженность по зарплатам. Молотили долго, но своего добились. Сегодня у россиян, кажется, появилась возможность лицезреть аналогичные мизансцены вновь. И не только в Москве.

А мужики-то не знают…

По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в России почти во всех регионах резко выросли протестные настроения, связанные с хроническими задержками зарплат. Лишь за третий квартал таковых случаев в стране отмечено более пятисот.

«Протестные настроения» - лишь отполированная спичрайтерами фраза. На деле это митинги, собрания, забастовок, даже голодовки озлобленных работников различных отраслей, которым региональные власти постоянно задерживают выплату их заработков. В настоящее время, например, почти 70 тыс. россиян постоянно удостоены подобной «чести» и число это сокращаться, похоже, не собирается.

Сегодня даже в УПК существует статья о наказании чиновников, по чьей вине происходят подобные задержки. Но…

Статья есть, а вот о виноватых, т.е. снятых за это с должности мэров, или, поднимай выше губернаторов, лично я не слышал. Об осужденных – тем паче.

Думаю, не знают об этом и остальные сограждане. Например.

Чей кошелёк беднее?

Вопрос не праздный. Впрочем, и ответ на него сразу найти непросто. Почему?

Например, с конца августа сотни горняков из г.Гуково в Ростовской области держат голодовку в знак протеста против хронических задержек их и без того хилых зарплат. Общий долг уже зашкалил за 300 млн. руб.

Почему власти из раза в раз начинают опасную социальную «дразнилку» именно с шахтеров, самой сплоченной и протестной по взрывоопасности рабочей прослойки общества, я не знаю. Может, личного адреналина при получении обычных взяток и «откатов» уже не хватает и им хочется, как говорят китайцы, «подёргать за усы тигра»?

Ростовские горняки отрядили гонцов в Москву к президенту. Думаете, деньги тут же нашлись? Ни в коем случае! Более того, на бастующих ополчилась местная прокуратура! Королевство Кривых зеркал отдыхает!

Впрочем, если устроить сравнительный рейтинг регионов по социальной скудости и задержкам зарплат, список будет географически обширен. Тут и Новгородская, и Владимирская, и Нижегородская, и Свердловская области.

Рвутся в лидеры Хакасия и Карелия. Не отстаёт от них и вырвавшийся из украинской нищеты Крым. (О «шалостях» тамошних, уже современных, чиновников много писали различные СМИ. Стоило ли ради этого так мучительно менять «шило на мыло»?)

Но общепризнанная хроническая нищета равнинной России уже никого особе не волнует (кроме, конечно, их жителей. – АН). Странно другое: стабильную строку призёров – нищебродов заняли даже такие регионы, как Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые пропитаны нефтью, как посудомоечная губка водой, а газом, как знаменитый дирижабль «Цеппелин». Эти-то почему без денег сидят?

Впрочем, в недалёкие времена, например, губернатором Ненецкого округа был некто Владимир Бутов – человек опутанный уголовными делами и криминальными нефтяными скандалами почище иного «авторитета».

Одна федеральная газета посвятила ему целиком даже всю первую полосу под заголовком «Беспредел Крайнего Севера». В близких компаньонах у него засветился тогда и бывший и зам.министра финансов Андрей Вавилов, до того успешно грабивший казну махинациями с внешними российскими кредитами.

Бутов, запутавшийся в беседах со следователями, с должности таки слетел. Вавилов, присовокупив к наворованному кредитному баблу отжатые в Ненецком округе и тут же удачно перепроданные нефтяные месторождения, блаженствует где-то за рубежом.

Так может, дело вовсе не в личностях руководителей, а в создаваемых ими традициях? Ведь бороться с отдельными идеологами всегда проще, чем с самой идеологией: известная восточная сказка очень убедительно иллюстрирует эту мысль рассказом о том, как победивший дракона, сам тут же становится драконом. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью? Да уже давно сделали, когда же остановимся?

Бери больше, кидай ближе!

Всё перечисленное душит Россию не только морально. Трещит экономика, останавливаются предприятия, не развиваются новые технологии. В Воронеже недавно, например, за долги закрыли даже городские бани!

Среди причин происходящего руководитель ЦЭПР г-н Миронов осторожно помянул и «административную нагрузку на бизнес». Что это значит?

Думаю, что дело здесь не только в бездумных повышениях налогов и акцизов, о чём «АН» рассказывают постоянно. Уверен, что симметрично растут и объёмы откатов, взяток и прочих милых сопутствующих мелочей, которые в России давно вошли чуть ли не в должностные обязанности чиновников. Иначе чем еще можно объяснить утверждения того же г-на Миронова о том, что, несмотря на грозные окрики Белого дома и даже Кремля, руководители многих предприятий и бизнес-структур спокойно выводят их денежные активы в привычные оффшоры.

Эксперты говорят, что нынешняя ситуация в стране хоть и напряженная, но пока еще не взрывоопасная. Как знать?

Опровергнуть эту точку зрения или подтвердить её может лишь сама жизнь. Но мне кажется, что «дёргать тигра за усы» все же уже пора прекратить: укусит – мало не покажется.

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