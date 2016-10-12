Рабочие выбили 28 миллионов у предприятия голодовкой

Голодающим 126 работникам Лучегорского угольного разреза Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) выплатит долги: 28 миллионов рублей. Сообщается также, что будут приостановлены сокращения персонала.

Акция протеста началась с требования прекратить увольнения рабочих на главных предприятиях посёлка и поднять зарплату. Сегодня к 20 шахтёрам, объявившим голодовку на рабочем месте, присоединились их коллеги, и к середине дня среды зарегистрировано 126 заявлений о присоеднинении к забастовке. Трудовым спором занимается созданная в ДГК комиссия, а губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к председателю правления РАО ЭС Востока Сергею Толстогузову с просьбой вмешаться в урегулирование ситуации. В это дело вмешалась и прокуратура.

На данный момент вице-губернатор Евгений Вишняков сообщил, что руководство компании согласилось принять положение о премировании сотрудников, действовавшее до начала текущего года, и в ближайшие дни выплатить по нему долги работникам в общей сложности на 28 миллионов рублей. Весной может быть пересмотрена схема управления финансами на предприятии, а также заключен договор с трудовым коллективом о соцгарантиях.

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