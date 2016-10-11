Фотосессия беременной собаки заставляет всех улыбаться (ФОТО)

В соцсетях набирает популярность фотосессия беременной собаки вместе с отцом щенков, которые родятся через несколько дней.

Жительница Калифорнии решила организовать фотосессию для своей беременной собаки, золотистого ретривера Шанель, и отца семейства той же породы. На снимках они милуются рядом с табличкой «9 дней до рождения щенков».

Фотографии понравились уже более 37 тыс. пользователей соцсетей. Хозяйка Шанель явно не ожидала такого успеха и до сих пор не может поверить, что снимки, сделанные просто так, вызвали такую бурю эмоций.

Во время съемок было нелегко сделать так, чтобы собаки сидели спокойно. Пришлось набраться терпения и все время давать лакомства. Шанель, кстати, вела себя гораздо лучше, чем ее жених. Папаши – они такие неусидчивые.









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