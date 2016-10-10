Ледовый городок обойдется Екатеринбургу в 20 миллионов

Строительство ледового городка в этом году обойдется в почти 20 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован Управлением культуры администрации Екатеринбурга на сайте госзакупок. Темой новогоднего городка станут сказки Корнея Чуковского.



«Предполагаемая тематика: «Потому что у ворот постучался Новый год». В 2017 г. исполняется 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Добрые, светлые сказки Чуковского легко запоминаются, любимы детьми и взрослыми, они стали неотъемлемой частью нашей культуры», – говорится в техзадании закупки.



Согласно документам, опубликованным на сайте, стоимость работ составит 19,9 млн рублей – это на 600 тысяч рублей дороже, чем в прошлом году. При этом простоит городок еще меньше, чем прошлой зимой. Победитель конкурса будет обязан обслуживать его с 29 декабря 2016 года по 31 января 2017 года. Демонтаж начнется уже 23 января. Таким образом, ледовый городок на площади 1905 года простоит меньше месяца.



В этом году высота новогодней елки будет составлять не менее 50 метров. Диаметр ее основания будет не менее 16 метров. Здесь будут скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, горки для детей и молодежи, несколько детских горок и ледяные арки «Краденое солнце», «Муха-Цокотуха» и «Елка». Здесь же будут выставлены ледовые композиции и установлена сцена с мультиэкраном.