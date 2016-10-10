Сибирские коммунальщики при замене труб нашли мамонта
10 октября 2016, 12:35 [ «АН-онлайн» ]
Останки мамонта обнаружили при замене сетей водопровода в поселке Черемушки на окраине Омска.
Неожиданная находка ждала рабочих, занимающихся работами по перекладке водопровода в поселке. 6 октября экскаваторщик копал траншею, когда с очередным заходом из ковша неожиданно выпало несколько крупных костей. Заинтересованный рабочий и его коллеги увидели, что в траншее видны и другие кости. Прибывшие на место полицейские сообразили, что скелет явно не человеческий и даже не похож ни на одно из животных.
Тогда на место таинственной находки приехали ученые. Специалисты установили, что кости принадлежат мамонту и подтвердили, что обнаруженные останки имеют большую историческую ценность.
Эти древние животные тысячи лет назад действительно обитали на территории Омска, останки древних гигантов омичи находят до сих пор.
Кстати, не так давно во время реставрации Свято-Никольского собора в центре Омска рабочие нашли части скелета древнего человека. По оценкам ученых, этот «омич бронзового века» жил во втором или даже третьем тысячелетии до нашей эры.
по сообщению портала "НДН.ИНФО" 07.10.16