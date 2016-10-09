Крым на пороге засухи

На полуострове Крым встревожены из-за нехватки воды. Дождей меньше, чем в прошлом году, наполняемость водохранилищ соответственно. Режим местных рек истощён малоснежными зимами и нехваткой дождей.

Об этом сообщили «Аргументам недели – Крым» и.о. начальника крымского Гидрометцентра Людмила ЭМИНА и министр природных ресурсов и экологии России Сергей ДОНСКОЙ. Увеличения осадков до ближайшей зимы не ожидается.

Особенно сложная ситуация в восточной части Крыма, где в водохранилищах скопилось вдвое меньше запасов, чем было прошлом году. Возможно, одной из причин нарастающего дефицита пресной воды стало прекращение в феврале её поставок на полуостров Украиной.

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