Синоптики: К понедельнику в Москве возможен снег

В Московской области ожидается похолодание, возможны осадки в виде снега. Таков прогноз Центра ФОБОС. Сообщается, что в столичном регионе похолодание в ближайшие дни продолжится, вплоть до первых снежинок.

Метеорологи Центра ФОБОС сообщают, что в грядущий понедельник в Московской области вполне возможен снег. Метеорологи успокаивают, что под понятием «снег» имеются ввиду отдельные снежинки, а не снежный покров. То есть это будут отдельные снежинки, а не снегопад.

По прогнозам метеорологов, в пятницу, 7 октября, воздух в Москве прогреется только до +9 градусов, и похолодание продолжится в дальнейшем. Местами по области возможны заморозки.