Региональный маткапитал будут выплачивать еще два года
6 октября 2016, 16:50 [ «АН-Вятка» ]
Сегодня депутаты областного парламента проголосовали за закон, продлевающий действие регионального материнского капитала. Женщины будут получать за третьего и последующих детей по 75 тысяч рублей.
Заместитель и.о. губернатора Дмитрий Курдюмов, выступая перед депутатами, подчеркнул, что в настоящий момент жительницы Кировской области все чаще решаются на третьего ребенка. Отчасти, считает он, это обуславливается и материальной поддержкой со стороны областной власти.
По его словам, если в 2012 году в регионе родилось около двух тысяч третьих и последующих детей, то в 2016-м к концу года их будет уже более трех тысяч. В связи с этим было решено продлить выплаты многодетным матерям из обласной казны еще на 2 года.
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