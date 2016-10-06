Региональный маткапитал будут выплачивать еще два года

Сегодня депутаты областного парламента проголосовали за закон, продлевающий действие регионального материнского капитала. Женщины будут получать за третьего и последующих детей по 75 тысяч рублей.

Заместитель и.о. губернатора Дмитрий Курдюмов, выступая перед депутатами, подчеркнул, что в настоящий момент жительницы Кировской области все чаще решаются на третьего ребенка. Отчасти, считает он, это обуславливается и материальной поддержкой со стороны областной власти.

По его словам, если в 2012 году в регионе родилось около двух тысяч третьих и последующих детей, то в 2016-м к концу года их будет уже более трех тысяч. В связи с этим было решено продлить выплаты многодетным матерям из обласной казны еще на 2 года.

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