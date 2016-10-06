Байховый краснодарский чай часто оказывается подделкой

Помощник президента Ассоциации производителей Краснодарского чая рассказала «Аргументам недели», что чаще всего то, что называют байховым краснодарским чаем, им не является.

На черный и зеленый чаи ГОСТы существуют, но на чай с добавками ГОСТа нет. Это широкие ворота для нечистоплотных бодяжников.

«Мы стучались в Роспотребнадзор во всех крупных городах,– говорит Ирина Крылова,– нигде нет оборудования и технолога, который может дать заключение: состав, страна происхождения, соответствие ГОСТам».

А вот что увидела Ирина Крылова на «родине слонов»: «Приехали в Индию на чайную плантацию. Там сидит грязный полуголый мужик с папиросой и что-то из мешка в мешок пересыпает. На наш вопрос: «Что это?» отвечает: «Это для русского рынка». На, Боже, что нам негоже».

Ирина Крылова также рассказала, как формируется цена на чай:

– Настоящий чай дешёвым быть не может. За килограмм чая ручного сбора платим чаеводу 114 рублей, в процессе переработки его количество уменьшается в соотношении 1:5. То есть сбор килограмма переработанного чая нам обходится почти в 600 рублей. Это не считая переборки, фасовки, налогов, социальных выплат. Вьетнамский чай, который является основным сырьём для фасовщиков чая экономкласса, стоит 1 доллар 40 центов за кг (100 руб.). Один раз встретили цену 4,2 доллара за 20-килограммовый мешок. Эксперты доказали, что во многих случаях чай идёт с ароматизаторами, без них он не будет иметь ни вкуса, ни запаха. Ароматизаторы («идентичные натуральным», проще говоря, парфюмерию) добавляют, чтобы замаскировать некачественное сырьё, грубый лист, веточки, которые не дают крепости и вкуса, старый чай. Но пока продукция не названа контрафактом, торговым сетям всё равно.

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