Колокольцев назвал самые коррумпированные сферы в России

Российские правоохранители определили сферы, в которых совершается наибольшее количество коррупционных преступлений. В список, озвученный сегодня главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, предсказуемо попали госзакупки, строительство, здравоохранение, а также наука и культура.

С таким заявлением главный полицейский страны выступил на заседании президиума совета по противодействию коррупции в Кремле. Колокольцев рассказал участникам совещания, как его ведомство борется с хищением денег из государственного бюджета.

По мнению международных организаций, Россия является одной из самых коррумпированных стран мира. Так, в январском рейтинге Transparency International РФ оказалась на 119-м месте, оказавшись в одной компании с африканскими государствами.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня