Кот из Нижнего Тагила покорил Эльбрус

Альпинист из Нижнего Тагила совершил восхождение на гору Эльбрус вместе со своим котом. Домашнего любимца он носил в рюкзаке в специально оборудованном для кота «кармане» из туристического коврика.



Тагильчанин Андрей Останин вместе со своим котом по кличке Граф стали звездами соцсетей. В сентябре они оба совершили подъем на Эльбрус. За неделю Андрей Останин вместе со своим котом поднялся на высоту пять тысяч метров.



Путешествие тагильчанина с четвероногим любимцем началось 10 сентября. Они ехали на машине в течение двух дней, 12 сентября начали совершать пробные вылазки на соседние вершины.

«Сначала поднялись на 3,5 тысячи метров, на второй день – на 4 300 метров, потом – на 4 700, затем – на 4 850 (это, считайте, подъем-спуск). И на пятый день мы поднялись на 5 000 метров, – рассказывает о своих приключениях с котом Андрей. – Вышли в час ночи, оказались на этой отметке в семь утра. До вершины не дошли: были очень плохие погодные условия, встречный ветер. Мы бы просто не успели, поэтому приняли решение вернуться назад».

Своего кота Андрей готовил к путешествию заранее. За две недели до подъема он начал выгуливать Графа на поводке, чтобы тот привык к природе и городу. Он вывозил его на природу в рюкзаке и даже совершил вместе с ним пробный подъем на Серебрянский Камень. В горах Граф чувствовал себя прекрасно. Чтобы кот нечаянно не замерз, Андрей нарядил его в комбинезон, а чтобы коту было удобно путешествовать в рюкзаке, Андрей сделал для него специальный «стакан» из туристического коврика.



«Когда он выспится, то вылезает из него, садится на плечо, мы идем вместе. Либо сидит на плече, либо сверху рюкзака», – рассказывает путешественник.



В следующем году Андрей собирается свозить своего кота на Байкал. В феврале экстремал планирует совершить поездку по льду озера на велосипеде.