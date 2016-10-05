Инициативная группа пенсионеров и льготников из Иркутска 4 октября передала губернатору Иркутской области Сергею Левченко подписные листы с просьбой об отмене постановления о «30 льготных поездках». Активисты собрали 3,5 тысячи подписей.



Напомним, иркутские общественники намерены добиваться возврата к прежней схеме компенсации расходов на проезд. По словам представителей инициативной группы, нынешнего лимита хватает только на 15 поездок – до места и обратно, – а если добираться до цели нужно с пересадками, то и того меньше. В подписных листах, переданных сегодня в регправительство, иркутяне просят увеличить количество бесплатных поездок до 50 по городу и до 30 в пригородном транспорте.



Также напомним, что в Иркутске до конца октября, пока действует переходный период, льготникам достаточно будет предъявлять единые билеты без отрывной части. Перевозчикам, тем не менее, будут оплачены только 30 поездок. К слову, соответствующее информационное письмо от 23 сентября было направлено региональным Минсоцразвития на имя руководства «Иркутскавтотранса» и других предприятий.



Постановление правительства Иркутской области по ограничению числа поездок принято 16 сентября 2016 года. Время на подготовку к обслуживанию льготников было ограничено, а продажа билетов на октябрь в тот момент уже началась. Билеты с отрывными талонами поступили в пункты продаж только 27 сентября.

по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 04.10.16