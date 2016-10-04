Как «поллитровку» раздавить на двоих

Минфин и ФАС, подкачав административные мускулы практически на всех отраслях российской экономики, дружно глянули на водочный рынок России. Отрасль, святая святых для каждого россиянина, привлекла противоречивое внимание двух серьезных госструктур неспроста: её триллионные обороты не дают спокойно спать многим.



Наливай, подешевело!

Когда спорят двое, то чтобы понять, кто из них прав, необходимо осознать логику каждого спорщика.

Чего хочет ФАС? Хочет насытить розничные прилавки недорогой «народной» водкой. Это гуманное желание подтвердил и начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Если кто-то решил, что специалисты ФАС озаботились семейным бюджетом россиян, это не так. Они озаботились защитой рынка легальной водки от откровенного самопала. Во всяком случае, декларируют именно так.

- «Нелегальная водка, производители которой не платят акцизы и налоги … составляет очень жесткую конкуренцию продукции доброкачественных производителей, в первую очередь по цене» - пояснил замысел ФАС г-н Мишеловин. Кто бы спорил? Правда, водочный самопал обильно льется на наши прилавки с Северного Кавказа не год и не два, а уже не одно десятилетие. Что мешало ФАС схватиться за голову раньше? Впрочем, не будем придираться: спасибо, что хоть сейчас решили навести порядок на этом сплошь криминальном рынке. Странно другое.

По мнению г-на Мишеловина, сегодня минимальную розничную цену (МРЦ) на бутылку легальной огненной воды нужно установить не более 100 рублей. С точки зрения экономии семейных денег предложение заманчивое. Но г-н Мишеловин при этом предлагает …ограничить производство такой недорогой водки. А где же логика?

Любой производитель готов найти на снижение цены своего товара лишь ради увеличения его продаж, т.е. зарабатывать не от высоких цен, но с оборота самого товара. Иначе зачем же тогда затевать такую громоздкую и социально-сомнительную реформу?

Рассуждаю сейчас не как дипломированный специалист, но как рядовой потребитель конечного продукта (только под хорошую закуску! – СМ.). При этом, уверен, рынок «левака» вовсе не уменьшится, потому что он не боится никаких легальных финансовых рычагов.

На этом рынке не платят никаких акцизов и налогов, там только «отстёгивают» долю нужным людям. Там не знают, что такое арбитраж, зато знают, что такое АКМ. Себестоимость производства суррогата вообще копеечная и таковой останется всегда.

У нелегальных спиртоносов в отличие от легальных «запас ценовой прочности» всегда круче. Если себестоимость «левой» бутылки сегодня равна примерно 15-20 руб., то нелегалы всегда будут в стопроцентной прибыли, продавая её потребителям даже по 30-50 руб. Государство же себе такого демпинга позволить себе не сможет никогда: производства просто обанкротятся. А водка, как известно, продукт экономически стратегический: знаменитая «поллитровка» по авторитету ничуть не уступает пресловутому баррелю нефти. Что же делать?

Ни градуса ниже, ни грамма мимо!

Примерно так считают в Минфине. Их логика тоже понятна и обоснована: определять цену легальной бутылки в 100 рублей невозможно потому, что лишь акциз и НДС с неё составляет сегодня …118 руб.

Если сильно зажмуриться и снизить акциз, то по сообщающимся законам экономики начнут рассыпаться федеральные и региональные бюджеты!

И это тоже соответствует реалям нетрезвого рынка: до 60% водочного акциза сегодня поступают в федеральную казну. Остальные 40% делят регионалы. Отнять эти деньги – значит своими руками распахнуть ворота вечно живому самопалу, с которым ФАС пытается вести бой. Снова – тупик?

Кто загонит джина в бутылку?

Справедливости ради замечу, что попытка примирить легальный и теневой рынки в России предпринимались и раньше. И акцизы меняли, и НДС, и минимальные цены прыгали как мишени в городском тире, но …поллитра и ныне там.

Наверное, поэтому участники легального рынка уверены, что очередная затея ФАС с недорогой «народной» водкой тоже скоро испарится, как этиловый спирт из открытой чекушки. Многие производители и продавцы, уверен, это приветствуют и потирают руки.

Поэтому вовсе не исключаю, что в результате очередного ведомственного противостояния и акцизы повысят, и цену тоже, это в правилах отечественных экономистов-реформаторов: когда что-то хотят понизить, результат всегда обратный. Кстати, такая же мысль промелькнула и в Налоговом кодексе, где сказано, что с 2017 г. акциз на крепкие напитки в рамках обещанной нам хронической инфляции вообще может превысить …500 руб. за литр чистого спирта. И чего тогда спорили-то?

Чем похмеляться будем?

Наверное, всё тем же бессмертным леваком. Рассчитывать на то, что россиян можно остановить ростом цен на традиционное национальное лакомство, наивно.

В деревнях, да и городах тоже давным давно полно самогона. Прочем, качественного, т.к. делается он «для себя». Меньше его не станет. Будет лишь больше.

Остановить потоки левой северокавказской водки также невозможно, как и поставить надёжный заслон, например, наркотрафику, или когда-нибудь искоренить пресловутую коррупцию.

Ну нет сегодня у государства действенных рычагов воздействия на эти процессы. Ни силовых, ни экономических, а у многих высоких чиновников – и желания. Почему? Да потому что обороты этой отрасли триллионные, с рассказа о чём, собственно, и начинался этот материал. И в процессе этом, похожем на фронтовую линию обороны, задействованы такие знаковые люди, для которых не только ФАС или Минфин ничего не значат, но и структуры с аббревиатурой куда как более зловещей тоже. Многие из этих людей в прямом смысле формируют бюджеты своих республик. Их там на руках носят. Они там герои.

Но думать над проблемой надо, иначе чиновникам сложно будет оправдать перед нами и руководством страны свои зарплаты, премии, бонусы, яхты, дома за рубежом и т.д.

А пока они думают, я пойду налью свои законные фронтовые сто грамм.

Может и я чего-то придумаю? Как знать: на войне как на войне.



P.S.

Тема борьбы с алкоголем именно в России также сложна, как игра в футбол на минном поле: одно неверное слово, изменение цифры на ценнике – и социальный взрыв обеспечен!

Андропов цену на водку слегка понизил, стал народным героем! Брежнев чуть-чуть приподнял и тут же получил частушку: «Передайте Ильичу, нам и десять (руб. – «АН») по плечу!»

Горбачёв полез на этот рынок с изяществом слона в посудной лавке. В результате отрасль погибла, виноградники уничтожили, зато страна познала вкус аптечных настоек, жидкостей для мытья окон, денатуратов, лосьонов и прочей доморощенной «экзотики». Кстати, и левая водка с Северного Кавказа полилась на просторы остальной России именно тогда. До сих пор течет.

Кстати, Горбачева поминают недобрым словом вовсе не за развал СССР, но за то, что он посмел выбить стакан из рук рабочего человека. Интеллигента тоже.

В общем, как говорят в народе, «семь раз отмерь и один раз налей!» Верно ведь говорят…







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