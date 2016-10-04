Стала известна сумма, которую заплатит «Ревизорро» по суду

Более 693 тысяч рублей обязан выплатить ресторану «Роял бургер» телеканал «Пятница!» за программу «Ревизорро». Это меньше суммы иска. Решение опубликовано в прошлом декабре на сайте Арбитражного суда г.Москвы, сумма штрафа стала известна только сейчас.

Напомним, что в суд на телеканал подали за передачу, вышедшую ещё в январе прошлого года с прежней ведущей, а ныне продюсером проекта Еленой Летучей. Она заявила в эфире, будто в ресторане травят людей машинным маслом и просроченными тортами, а в помещении водятся тараканы.

Владельцы компании, которой принадлежит заведение, подвергшееся телеревизии, подали иск за испорченную репутацию своего бизнеса. Суд обязал телекомпанию удалить запись программы с сайта канала и опровергнуть порочащие заявления в адрес «Роял Бургер». Обжаловать это решение не удалось.

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