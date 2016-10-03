В Крыму снова жгут свечи: проблемы с электричеством

|03.10 21:40
Президент Эстонии : Я могу общаться и на русском языке
|03.10 21:23
Заместителя председателя Банка России уволили с признательностью
|03.10 21:21
США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии
|03.10 21:06
Советника российского президента на Украине грозят посадить пожизненно
|03.10 20:17
МВФ: Экономика Украины восстанавливается
|03.10 20:07
В Волгограде завершился розыгрыш Кубка России по ММА
|03.10 19:55
У памятника Свободы в Риге задержаны туристы без штанов
|03.10 19:37
Путин потребовал от США возмещения ущерба от санкций
|03.10 19:18
Лукашенко: МВФ хочет уничтожить белорусов
|03.10 19:05
Дефицит бюджета превысит прогнозы почти на 700 млрд рублей
|03.10 18:42
Владимир Путин покормил лошадей Пржевальского и побывал на военном полигоне (ВИДЕО)
|03.10 18:27
Глава Сбербанка считает, что нефть закончится через 14 лет
|03.10 18:19
Меркель освистали в столице Саксонии
|03.10 17:55
Эстонский президент сказала, что будет править из своего дома, а не из дворца
|03.10 17:04
Сбербанк не проиграет от более дешевых потребительских кредитов
|03.10 16:20
Трое мужчин погибли в яме туалета
|03.10 15:24
Эстонцы впервые выбрали президентом страны женщину
|03.10 14:55
Казахстан опередил Россию в привлечении исламского финансирования
|03.10 13:38
Ким Кардашьян улетела из Парижа, потеряв 10 млн евро
|03.10 12:34
Украина может ввести визовый режим с Россией из-за ареста журналиста, подозреваемого в шпионаже
|03.10 12:32
Завершился 9-й тур РФПЛ
|03.10 12:19
В Приангарье мужчина неделю просидел прикованным к батарее
|03.10 12:01
Соглашение с США об утилизации оружейного плутония приостановлено
|03.10 11:37
Обнародована видеозапись задержания заподозренного в шпионаже журналиста “Укринформа”
|03.10 11:23
Абдурахимов победил Харриса на UFC Fight Night 96
|03.10 10:42
ФСБ задержала в Москве украинского журналиста-шпиона
|03.10 10:26
Следствие попросит об аресте водителя, по вине которого погибли трое пешеходов
|03.10 09:49
Хабаровских полицейских проверят из-за фото с пойманным серийным преступником
|03.10 09:19
Возможный виновник аварии на ралли в Омске не отдал запись своего регистратора
|03.10 07:49
«Роснефть» может получить «Башнефть» без проведения торгов