В Крыму снова жгут свечи: проблемы с электричеством

В ряде районов республики Крым и в Севастополе возникли перебои с энергоснабжением: ограничена мощность энергомоста «Крым – Кубань». Об этом сообщает министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина.

Бородулина сообщила, что произошло внеплановое ограничение мощности на 120 мегаватт. Энергоснабжение должно быть восстановлено в ближайшие три часа. Из-за проблем со светом не работает уличное освещение в Ялте, Евпатории, Симферополе, Феодосии и Севастополе.

В компании «Севастопольэнерго» сообщают, что лимит подаваемой городу электроэнергии урезан до 20 мегаватт и проблемы объясняют аварией на высоковольтных линиях за пределами Полуострова.

Предыдущий блэкаут на полуострове произошел 20 мая: электричества не было в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Ялте и других населенных пунктах.