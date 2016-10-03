Покупательниц гипермаркета в примерочной снимали на скрытую камеру
3 октября 2016, 18:02 [«АН-онлайн», С. Иванов ]
Следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ Следственного Комитета по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. Сотрудники правоохранительного ведомства выяснили, что в примерочной на территории одного из городских гипермаркетов была незаконно установлена скрытая камера, снимавшая покупателей без их ведома.
Как стало известно ИА «Волга-Каспий» со слов представителей СУ СК, с заявлением о наличии скрытой видеокамеры в примерочной магазина «Окей» на территории торгового центра «Диамант» обратилась заметившая её волгоградка. В конце августа девушка решила приобрести одежду и зашла в кабинку для переодевания, где обратила внимание на устройство, замаскированное под пожарную сигнализацию. Она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
Следователи провели экспертизу, результаты которой подтвердили: камера действительно являлась техническим средством, предназначенным для тайной видеосъёмки покупателей. Записи с неё сохранялись на жёсткий диск. Стоит отметить, что в магазине, где «шпионили» за посетителями, в больших количествах продавались купальники, нижнее бельё и предметы женского гардероба.
– Установка скрытой камеры с руководством магазина или торгового центра согласована не была, – сообщил корреспонденту ИА «Волга-Каспий» Владислав Подшибякин, руководитель СО по Тракторозаводскому району. – Это была сугубо частная инициатива сотрудников службы безопасности гипермаркета. В их отношении возбуждено уголовное дело. Насколько нам известно, записи с камер в Интернет не выкладывались и нигде не публиковались.
Статья Уголовного Кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни предусматривает ответственность в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет (в случае злоупотребления служебным положением – до четырёх лет).
Напомним, несколько месяцев назад большой общественный резонанс вызвало обнаружение скрытых камер в туалетах нескольких московских кафе. Как выяснилось, видеозаписи с них впоследствии распространялись в Интернете.
по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 03.10.16