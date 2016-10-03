Россиян будут наказывать за скачивание пиратских фильмов

Новую систему штрафов для пользователей нелегального контента активно обсуждают российские власти, об этом сообщил журналистам источник, близкий к межведомственным консультациям по этой теме.

Российские чиновники планируют перенять и приспособить под российскую специфику опыт стран Европы, где за скачивание пиратской музыки или фильма гражданин платит персонифицированный штраф. Персонификацию реализовывают через IP-адрес, с которого прошло скачивание, - на этот же адрес приходит и штраф (он может быть до тысячи евро). В России для этого осталось проработать техническую сторону вопроса.

Ране, в августе 2016 года, Минкульт РФ подготовил поправки в антипиратский закон, которые предполагали досудебную блокировку сайтов, которые распространяют пиратский контент, но Минкомсвязь и интернет-сообщество эту инициативу не поддержали.