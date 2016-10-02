Перевозка детей в автомобиле: правила поменялись

Поправки в ППД вступят в силу с 1 января 2017 года, но уже сейчас полезно знать новые требования к перевозке детей в автомобилях. Например, детей до 7 лет можно будет перевозить только в специальных креслах.

В новых правилах дорожного движения по перевозке детей в автомобиле внесены изменения, сообщает сайт «Новости России». Детей до семи лет можно перевозить в специальных креслах соответственно возрасту и росту ребенка. При этом запрещено использовать любые другие способы и средства для удержания ребенка.

Дети старше семи лет будут пристегиваться штатными ремнями безопасности. Ребенок до 12 лет должен будет использовать автокресло, если едет на переднем сидении. Штраф за нарушение - три тысячи рублей. Правила также запрещают оставлять ребенка до семи лет в машине одного, в противном случае водителя оштрафуют на 500 рублей. Поправки в ППД вступят в силу с 1 января 2017 года.