В Новосибирске проходит антимеховая акция

Время для акции новосибирские зоозащитники выбрали идеально: впереди зима - «меховой сезон». Пикеты в городе проходят в рамках общероссийской акции «Животные - не одежда! 2016». Пикет начался в 12.00 мск.

В Первомайском сквере Новосибирска собралось около 15 человек с плакатами, которые призывают жителей города отказаться от меха, пуха и кожи животных в одежде, передает «НГС». Девушка в шапке из лисы, например, держала плакат «Твоя мама носит шубу. А у меня теперь нет мамы».

В Новосибирске антимеховая акция проходит уже в четвертый раз. Пикетчики хотят убедить людей в том, что использование меха, кожи, шерсти – все это жестоко по отношению к животным и что меховым изделиям есть альтернатива. Аудитория у акционистов неподходящая: когда на улице мороз -45, то редкий человек наденет пуховик: в натуральной шубе теплее…