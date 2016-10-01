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В Петербурге детям предлагают кроватки в виде ЗРК "Бук"

1 октября 2016, 17:26 [ «АН-онлайн» ]

В Петербурге детям предлагают кроватки в виде ЗРК "Бук"
carobus.net

На сайте петербургской мебельной фабрики в ассортименте товаров появилась новая позиция — детская кроватка в виде зенитно-ракетного комплекса "Бук". Родители не поняли задумку авторов и потребовали объяснений.

Директор предприятия Антон Коппель рассказал, что кровать в виде "Бука" была изготовлена к 71-летию Победы в рамках специальной серии новых кроватей, в которую также входят кровати в виде танка и самолета. Он не видит "ничего ненормального" в данной детской мебели.

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В Петербурге детям предлагают кроватки в виде ЗРК "Бук"

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