В Орле камера зафиксировала скорость автомобиля:1418 километров в час

Дорожная камера видеофиксации на одной из дорог Орла определила скорость автомобиля Ford Focus в 1418 километров в час и зафиксировала нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-релиз Генпрокуратуры.

Водитель стандартной машины был удивлен, что ехал со сверзвуковой скоростью. Прокуратура отмечает, что комплексы видеофиксации частенько допускают технические ошибки, выдавая их за нарушение ПДД, передает «Лента.ру».

В Татарстане, например, видеокамера зафиксировала превышение скорости автомобилем Hyundai на 22 километра в час, -автомобиль в то время находился … на эвакуаторе.

Сообщается, что данные казусы ГИБДД легко аннулирует.