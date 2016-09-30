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Безработный? Сразу в гроб!

30 сентября 2016, 15:46 [«АН-онлайн», Сергей Михайлов ]

Безработный? Сразу в гроб!
фото: globallookpress.com

Мы живём в удивительное время, когда правительство, успешно самостоятельно разбазарив казну и вставив все имевшиеся палки в колёса социальной машины, любыми способами пытается залатать свои же прорехи за наш счет. Недавняя инициатива вице-премьера Ольги Голодец, уже названная в народе «налогом на безработицу» - иллюстрация сказанному.

Кто не спрятался, тот и виноват

Заместительница Медведева по социалке предложила заставить неработающих и незарегистрированных на биржах россиян …платить за оказанные медицинские услуги! Дескать, пользуешься социальными услугами государства – плати!

Справедливости ради замечу, что таковая мысль пришла в голову вице-премьеру не самотеком, но с подачи вездесущего Минтруда, известного в России именно своим человеколюбием. Логика Минтруда, как всегда, чуть-чуть примитивна, столько же – поверхностна и лукава. Почему?

Дескать, безработные люди не платят страховые взносы на обязательное медицинское страховании (ОМС), но бесплатной медицинской помощью всё же пользуются, негодники!

Безусловно, именно из-за них, умудряющихся бесплатно и коварно просочиться под стетоскоп сельского фельдшера, с таким грохотом и рушится российская экономика! Не потому, что бездарные и вороватые чиновники Минфина, Минэкономики, Минтруда, ЦБ и т.д., абсолютно перепутав «свою шерсть с государственной», довели Россию до ручки, а потому что вчерашний дипломированный инженер после продажи его завода под ночной клуб оказался на улице и отказался идти в охранники на ближайшую автобазу! Конечно, враг народа, ату его!

То, что в Минтруде, предложившем Голодец озвучить очередную нелепицу, да и сама вице-премьер давно не читали документ под названием «Конституция», доказывается уже самой озвученной ситуацией.

В противном случае, чиновники с удивлением узнали бы, что согласно ст.41 этого основного Закона РФ, бесплатная медицинская помощь до сих пор гарантирована всем без исключения гражданам России! Как в федеральных, так и муниципальных больницах и клиниках страны.

Получается, что и Голодец, и Минтруд, и, конечно, примкнувший к ним Минфин собираются нарушать или переделывать Конституцию? Но ведь это уже на грани очередной революции, может возьмете паузу, господа?

Победителей обсудят

В Советском Союзе опыт борьбы с тунеядством был отработан и четко прописан в Уголовном кодексе: хвать и в кутузку! Что, у нынешних чиновников от финансового отчаяния случились приступы ностальгии?

Если человек по вине нерадивых управленцев лишился работы и не имеет денег на жизнь, откуда он возьмет деньги на платную медицину? Ну, встанет он на учет на бирже труда. Начнет получать унизительное и скудное пособие. Ну, предложат ему (вчерашнему учителю или конструктору. – «АН») на выбор увлекательные должности сторожа, кассира в каком-нибудь унылом магазинчике, уборщика мусора или вообще стать таксистом, спасет ли это страну от т.н. «серых выплат»? Да никогда! Пополнит ли бюджет? Да ни в жисть! Да и не согласятся на такие предложения государства люди, просто уважающие себя и свою профессию, которой учились много лет.

Очень часто в семьях кто-то один не работает: ведет хозяйство. Естественно, ни на каких биржах не значится. Им, что, тоже – от больничных ворот поворот?

Конечно, при обсуждении таких диковинных законопроектов обязаны молвить свое слово законодатели, коих именно для этого на эти посты делегировали россияне. В том числе, думаю, и неработающие. Таковой тут же подал свой голос.

Председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, охотно меняющий кресла в нижней и верхней палатах (лишь бы иметь возможность вечно помогать всем страждущим. – «АН») тут же …законопроект двумя руками поддержал. Более того, как цитируют РИА «Новости», даже предположил, что этот законопроект будет успешно принят уже весной!

Если на таких государственных уровнях официальные инициативы начинают обсуждаться уже прилюдно, можно не сомневаться: примут!

В чем всем и соболезнуем!

Мы наш, мы новый мир разрушим!

Если у чиновников нашего правительства после перелетов на собственные задекларированные виллы в Швейцарии, Италии, Англии и т.д. достанет свободного времени, пусть всё же перечитают Конституцию.  В личном Бомбардье тоже можно. Хотя бы её ст.19, где четко сказано, что в России «равенство прав и свобод» гарантировано абсолютно всем, невзирая на любые побочные «обстоятельства».

Хотя когда и кого именно в России этот «Основной закон» останавливал?

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