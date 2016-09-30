В Кремле подвели итоги первого года операции ВКС России в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным положительным итогом первого года операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии то, что боевики террористических организаций не добрались до Дамаска.

Представитель Кремля заключил: "Учитывая, что ИГИЛ, "Аль-Каида" и "Нусра" (эти терористические организации запрещены в России) не сидят в столице Сирийской Арабской Республики — это главный позитивный итог поддержки, которую российская авиация оказывает сирийским правительственным войскам". Как подчеркнул Песков, основную оценку успешности операции ВКС России в Сирии должны давать военные эксперты.



Пресс-секретарь Владимира Путин подчеркнул, что основная цель операции, которая началась ровно год назад по просьбе сирийского президента Башара Асада, заключалась в оказании помощи его армии в борьбе с террористами, которые на тот момент занимали большую часть страны.

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