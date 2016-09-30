Благотворительный фонд случайно призвал россиян травить бобров

С печатных станков столичной типографии сошел тираж листовок, призвавших россиян травить бобров. В такой лозунг в результате ошибки трансформировалась надпись “Твори добро”.

Печать была заказана благотворительным фондом “Столица милосердия”, желавшим призвать граждан помогать нуждающимся детям. Типография отказалась признать тираж браком под тем предлогом, что испорченная поверхность составляет не более пяти процентов. К тому же администрация типографии предположила, что ошибку все равно никто не заметит.

Благотворительный фонд намерен обратиться в суд. Тем временем защитники животных опасаются, что россияне могут воспринять лозунг всерьез. Сообщается, что часть листовок уже была отправлена в Самару.

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