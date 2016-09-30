Сбор с кинотеатров в поддержку российского кино не будет введен

Правительство высказалось против предложения Министерства культуры ввести сбор с кинотеатров и телеканалов в поддержку российских фильмов.

Российское правительство отказалось вводить сбор, который, по мнению Минкульта, мог бы оказывать финансовую поддержку отечественному кинематографу. В основу программы была положена идея финансирования отрасли не только государством, но и самими потребителями.

Планировалось, что сбор составит примерно три рубля с каждого проданного билета. Поначалу предполагалось ввести сбор только с онлайн-кинотеатров, однако позднее идея распространилась также на телевидение и обычные кинотеатры.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня