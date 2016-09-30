Власти хотят запретить госслужащим пользоваться несертифицированными приложениями-мессенджерами WhatsApp, Viber и Telegram.

Вопрос о запрете иностранных мессенджеров поднимается в правительстве не в первый раз. В минувшую среду на совещании в администрации президента при рассмотрении «дорожной карты» «Интернет+суверенитет» запрет использования WhatsApp, Viber и Telegram обсудили представители Минкомсвязи, ФСБ, Минэкономразвития, - пишет газета "Известия".

ФСБ поручено разработать систему наказаний для российских чиновников, использующих несертифицированные приложения для служебной переписки. Госслужащим грозит наказание вплоть до увольнения.

Напомним, ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев неоднократно поднимал вопрос о недопустимости использования чиновниками несертифицированных приложений WhatsApp, Viber и Telegram для служебной переписки.

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