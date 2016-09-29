Рок-группа "Чайф" свой четвертый десяток «распечатает» концертом на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сообщил лидер группы Владимир Шахрин на официальной страничке "ВКонтакте".

Шахрин написал, что 31 год назад в маленьком зале маленького ДК МЖК перед публикой предстал маленький музыкальный ансамбль со странным названием ЧАЙФ, передает ТАСС. Выступление коллектива на Международном Экономическом форуме "Сочи-2016" Шахрин считает очень важным показателем значимости группы и поблагодарил поклонников за интерес к ее творчеству.

"Чайф" выступит 30 сентября, на сцене "Медалс Плаза" в Олимпийском парке. Вход на мероприятие свободный.

"Чайф" - советская и российская рок-группа - образована Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Название коллектива представляет соединение слов "чай" и "кайф". Группа выпустила 17 студийных альбомов.