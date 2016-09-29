Пенсионер-инвалид готов отдать Путину 5 тыс. рублей на армию

В редакцию газеты «Аргументы недели» пришло письмо от пенсионера из Саратова, в котором он сообщает о готовности прямо сейчас перечислить 5 тыс. рублей на нужды российской армии. Он призывает остальных пенсионеров поступить так же.



Юрию Александровичу 80 лет. Последние 16 лет он провел в инвалидной коляске. Пенсионер убежден, что сегодня много желающих из США и Европы «обескровить финансовую жизнь нашей страны». Они вооружают приграничные страны, ссылаясь на угрозу «нападения России». Саратовец считает, что президент страны за короткое время, в тяжелые годы кризисов, создал боеспособную армию, «не забывая о повышении зарплаты, пенсий, жилищном строительстве».



«Старейшее поколение пережило военные годы, оккупацию, блокаду, лагеря, голод, холод и, в едином желании победить, собрало средства на танки, самолеты. И в это тяжелое время вместе поддержим политику нашего Президента. Прошу правительство РФ принять от меня январскую надбавку 5000 руб. с использованием уже сейчас на армию. Призываю пенсионеров, по возможности, присоединиться к моему решению. Не в деньгах сила, а в едином порыве, в сплоченности», – обратился он к россиянам.



Оригинал письма имеется в редакции.

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