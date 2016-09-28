Инспектор Ространснадзора задержан по делу о взятках

Московские следователи сегодня, 28 сентября, произвели задержание по делу о взятках инспектора территориального отделения управления Госавтодорнадзора (УГАДН) Артема Высоцкого. Идет проверка его коллег.

По версии следствия, подозреваемые за деньги сообщали организациям о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за нарушения. Общая сумма взяток составила не менее 1,15 миллионов рублей.

Сегодня в рамках уголовного дела обыски проводятся более чем по 27 адресам. Полиция закрыла территорию столичного управления Ространснадзора для посетителей.

Другие новости по теме "Общество".

Все новости дня.