Жениться или замуж - только с согласия старших

Одного желания вступить в брак скоро станет недостаточно. Минюст РФ готовит законопроект, после принятия которого несовершеннолетние смогут это делать только с согласия родителей или органов опеки.

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на regulation.gov.ru. В пояснительной записке к нему заявлено, что поправки к действующему законодательству должны способствовать укреплению традиционных семейных ценностей, семьи и авторитета родителей. Сейчас вступить в брак до 18 лет россияне могут по особым уважительным причинам, таким, как беременность, рождение ребёнка или фактическое пребывание в неофициальном браке. Тем не менее, большинство родителей выступает против ранних браков их детей.

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